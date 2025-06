Segart definix el seu desenrotllament futur

Segart ha posat en marxa un pla estratègic amb el qual es marcaran les bases del futur desenrotllament i creixement del municipi. L'objectiu és treballar en un model més sostenible, inclusiu, habitable i respectuós amb el medi ambient per als anys esdevenidors, per la qual cosa des de la institució ja s'ha posat en marxa el que es coneix com l'Agenda Urbana, que comptarà amb la participació de tota la població. Una iniciativa que s'emmarca dins dels principis de l'Agenda 2030 per al desenrotllament sostenible de l'ONU, que busca transformar els municipis en comunitats més sostenibles i resilients.

Objectius

Els objectius que busca esta Agenda Urbana són deu: ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo; evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent; previndre i reduir els efectes del canvi climàtic i millorar la resiliència; fer gestió sostenible dels recursos i afavorir l'economia circular; afavorir la proximitat i mobilitat sostenible; fomentar la cohesió social i buscar l'equitat; impulsar i afavorir l'economia urbana; garantir l'accés a la vivenda; liderar i fomentar la innovació digital, i millorar els instruments d'intervenció i governança.

El procés compta amb diferents fases i està subvencionat per la Diputació de València, que donarà, a més, assistència tècnica al projecte. Precisament, la reunió de les dos parts, institució local i la provincial, ha iniciat la iniciativa.

Primera fase

Després d'este inici, Segart ha posat en marxa una primera fase, que consistix en un diagnòstic inicial, que analitze la situació de partida del municipi, per a posteriorment poder definir l'estratègia d'actuació necessària per a aconseguir els objectius estratègics de l'Agenda Urbana. Amb estos resultats obtinguts, es passarà a una segona fase, que és el pla d'acció, per al qual es compta amb la participació ciutadana.

Des de l'ajuntament s'explicava que la intervenció dels veïns i les veïnes de la localitat serà necessària per a garantir els interessos i les necessitats reals de tota la ciutadania de Segart.