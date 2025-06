El síndic exigix a Educació inspeccions sobre el cobrament de quotes de les escoles concertades

Una quota pel monitor de menjador, per una activitat complementària, per tindre atenció psicològica en el col·legi, o perquè els aliments del menjador són de proximitat. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha reclamat a la Conselleria d'Educació que garantisca la gratuïtat de l'ensenyança en els centres concertats, "de manera real i efectiva". Així ho arreplega una resolució derivada d'una investigació d'ofici, després d'haver detectat pràctiques generalitzades de cobrament de quotes que suposen una barrera d'accés per a l'alumnat en situació de vulnerabilitat econòmica.

L'actuació del síndic es va iniciar després de rebre múltiples queixes ciutadanes que alertaven de pagaments exigits en centres concertats, ja fora en forma d'activitats complementàries, extraescolars o donacions suposadament voluntàries. Estes pràctiques, esteses tant en centres d'ensenyança laics com en aquells gestionats per congregacions religioses, es justifiquen habitualment per la necessitat de cobrir gastos no finançats per l'Administració. No obstant això, el defensor considera que estes quotes vulneren el principi de gratuïtat de l'ensenyança bàsica, arreplegat en la Constitució i en la Llei orgànica d'educació.

Els col·legis concertats han d'assegurar la gratuïtat de l'educació. / Levante-EMV

La resolució també advertix que l'aplicació del Decret 48/2024, que regula el procés d'admissió escolar sota el model de districte únic i llibertat d'elecció de centre, pot agreujar la situació. Segons el síndic, este model afavorix la concentració de l'alumnat amb majors recursos en determinats centres, la qual cosa aprofundix la bretxa socioeconòmica i perpetua la segregació escolar. "La gratuïtat en l'educació no és una opció: és un dret fonamental que ha de garantir-se sense excepcions", ha assenyalat Luna.

Poques denúncies davant d'una mateixa vulneració de drets

En l'informe que ha enviat la Conselleria al síndic durant la investigació, resulta cridaner el baix nombre de denúncies registrades oficialment, malgrat la magnitud del problema. En els últims quatre cursos escolars, la Inspecció Educativa ha comptabilitzat únicament huit reclamacions a la província de València, huit a Alacant —incloent-hi un cas especialment conflictiu amb 67 queixes relacionades amb el cobrament de servicis de comunicació i menjador escolar— i cap a Castelló. Estes dades contrasten amb la realitat d'una xarxa concertada que escolaritza més de 152.000 alumnes en 375 centres de tota la Comunitat Valenciana, la qual cosa, segons el parer del síndic, evidencia una falta de fiscalització d'ofici per part de l'Administració.

En la seua resolució, el síndic denuncia que les actuacions de la Conselleria s'han limitat a gestions administratives habituals, sense una supervisió proactiva ni mesures específiques per a garantir el compliment del principi de gratuïtat. Per això, recomana intensificar les inspeccions educatives, intervindre davant de qualsevol pràctica contrària al règim de concerts, adoptar estratègies per a eliminar la segregació derivada de les quotes i garantir la transparència en l'autorització i justificació dels cobraments fets pels centres.