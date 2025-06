Triplet amb sabor valencià

Històric. Èpic. Senzillament, meravellós. La rítmica espanyola, amb una gran representació de gimnastes de la Comunitat Valenciana, brilla a Europa. I és que este cap de setmana va finalitzar el Campionat d'Europa a Tallinn (Estònia), on les gimnastes de l'equip van lluir el seu talent. La competició confirmava la medalla de plata del conjunt júnior en la classificació general, amb la valenciana Noa Esplugues en les seues files, com a aperitiu d'un esdeveniment que amb el pas de les jornades es convertiria en històric per a la gimnàstica nacional.

El colofó a l'última jornada del Campionat d'Europa el va posar el conjunt sènior format per Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández i les valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles, que després de proclamar-se campiones en la classificació general, van tancar la seua participació amb dos medalles d'or més en les finals per aparells.

La classificació general va permetre a l'equip entrenat per Alejandra Quereda pujar al podi amb 53.800 punts, després de sumar 26.100 en l'exercici de 5 cintes i 27.700 en l'exercici de cércols i pilotes. En la jornada final, el conjunt nacional aconseguia dos ors en les finals per aparell per a certificar un triplet històric. En la final de cinta, el combinat espanyol va obtindre un total de 25.300 punts. L'or en l'exercici mixt va arribar després d'obtindre 27.700 punts.