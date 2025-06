Un alzirenc es cola en la festa VIP de Netflix

Centenars d'estreles s'han reunit per a celebrar el 10é aniversari de Netflix a Espanya. Amaia, Omar Montes o Pablo Alborán van ser alguns dels artistes que van actuar en la festa que es va celebrar a Madrid. La catifa roja, per part seua, va veure desfilar a famosos com Maribel Verdú, Paco León o Miguel Ángel Silvestre.

Un veí d'Alzira també va poder gaudir d'esta festa, a la qual només van poder acudir les estreles més VIP. El compositor alzirenc Arnau Bataller, com va mostrar en les seues xarxes socials, va ser un dels convidats a la gala. El músic, que enguany ha estat nominat per tercer any per la seua composició de la banda sonora de la pel·lícula 'El 47', també ha participat en la part musical d'algunes produccions de Netflix. Entre estes, destaca la pel·lícula protagonitzada per l'extriunfita Aitana 'Pared con pared' o 'Smiley'.

Bataller també ha anunciat que es troba treballant en produccions que encara no s'han estrenat com 'Un fantasma en la batalla', del director Agustín Díaz Yañez, o '53 domingos', de Cesc Gay.