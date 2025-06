El Consell critica el Govern per "l'abandó" de l'ampliació de l'aeroport de València

Nova ofensiva del Consell contra el Govern per la falta de concreció en les ampliacions dels aeroports de València i Alacant-Elx. Després que este dimarts es confirmara que l'executiu central -de la mà del gestor aeroportuari, Aena- destinarà 3.200 milions d'euros a l'expansió de les instal·lacions barcelonines del Prat, la consellera de Turisme, Marián Cano, ha criticat que este projecte prenga forma mentres les inversions en els aeroports valencians "seguixen sense avançar". Una situació, lamenta, que en la seua opinió mostra l'"abandó de la Comunitat Valenciana per part del Govern central".

Per a la responsable del Consell, "qualsevol inversió que millore la connectivitat i capacitat del sistema aeroportuari espanyol" és positiva. No obstant això, remarca, "no podem acceptar que mentres es definix amb claredat i quantia una inversió d'enorme envergadura per a Barcelona, a la Comunitat Valenciana continuem esperant la concreció de dos actuacions que són estratègiques i urgents". "Volem fets, no promeses", ha incidit Cano sobre unes expansions anunciades fa més d'un any, però de les quals es desconeixen la majoria dels detalls.

El que se sap

És el que succeïx en el cas de les instal·lacions de Manises, que en un moment de rècord històric de passatgers -l'aeroport suma quasi 3,5 milions d'usuaris en el primer quadrimestre de 2025 i va viure un 2024 en el qual es va superar la capacitat màxima oficial de l'aeroport- només se sap amb exactitud que es veurà expandit l'edifici terminal i no el camp de vol. De la mateixa manera, la intenció és que esta inversió entre en el pròxim Document de Regulació Aeroportuària (DORA III) que s'estendrà entre 2027 i 2031. De moment, hui dia s'està pendent de conéixer quin serà el projecte de licitació de les obres, un pas que ja es va fer al gener per al d'Alacant-Elx.

"La Comunitat Valenciana ha demostrat la seua capacitat per a atraure turistes, inversions i trànsit aeri. El que necessitem ara és una planificació justa, equilibrada i transparent, que situe les nostres infraestructures on mereixen estar: al nivell de la seua demanda i potencial econòmic", ha defés Marián Cano, que ha recordat que els estudis presentats pel Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana analitzant els costos de no ampliar les dos instal·lacions de l'autonomia podrien generar pèrdues "milionàries" en ingressos i ocupació.

Els efectes de no ampliar

En concret, en el cas valencià, l'impacte total sobre la renda (en termes de Valor Afegit Brut) de la província de València, en cas de no fer-se esta expansió, seria -segons la Cambra- de més de 933 milions d'euros a l'any, dels quals 620 serien directes, 186, indirectes i 127, milions induïts. A més, es podrien perdre quatre milions de passatgers a l'any i tindre en risc més de 17.000 ocupacions.