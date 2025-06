Foios estrena una app per a gestionar l'activitat esportiva municipal

La regidoria d'Esports de Foios ha posat en marxa Foiosesmou, una nova aplicació mòbil per a facilitar l'accés a la ciutadania a tota l'oferta esportiva del municipi d'una manera ràpida i còmoda.

Entre les diferents funcions que permet esta nova ferramenta digital destaquen la reserva de pistes del Poliesportiu Municipal, així com inscriure's en tota mena d'esdeveniments esportius, activitats dirigides i a les escoles municipals d'esports. A més, els usuaris tindran accés a tota la informació actualitzada del departament d'Esports del consistori, així com a avisos importants, horaris i qualsevol novetat.

La regidora d'Esports, Emma García, ha explicat que "amb esta aplicació fem un pas més cap a la digitalització i la millora dels servicis públics, fent que l'esport a Foios siga més accessible per a tots i totes". L'app ja està disponible tant per a dispositius Android com iOS, i pretén convertir-se en una ferramenta imprescindible per a tots els amants de l'esport a Foios.