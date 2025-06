Un "gaiato" per a l'olivera mil·lenària de les Valls del Montgó

Té una edat més que provecta. I una salut de ferro. Però això no lleva perquè, de tant en tant, se li tire una mà. És robust i fort, però el gaiato aferma les "extremitats" que li brollen i creixen. La imatge crida l'atenció dels molts caminants que desconnecten de tot en passejar per estos camins i sendes de la vall agrícola del Montgó (les Valls del Montgó). S'acosten a l'olivera mil·lenària, a la robusta olivera mil·lenària, i veuen eixe "gaiato" que sosté una de les seues branques. El conjunt s'assembla a un ancià que es recolza en un bastó. La vara, col·locada sàviament, evita que una de les branques es trenque. A la Marina Alta, es poden trobar solucions agràries per a sostindre el vigor de les oliveres i garroferes i redreçar-les (pedres apilades per a donar fermesa a branques que poden trencar-se).

Esta olivera és un dels grans arbres monumentals de la Marina Alta / A. P. F.

L'olivera mil·lenària està en el camí de Xàbia a Jesús Pobre. I eixe camí es diu camí Vell de Pedreguer. Els experts en botànica asseguren que, en realitat, no és mil·lenari. Té, això sí, més de 800 anys, que ja és una edat molt respectable. És una escultura viva. A uns metres s'alça una momumental garrofera. Són arbres arrelats en la història de la Marina Alta. Estan envoltats de vinyes.

Set metres d'altura

El paisatge agrícola de les Valls del Montgó és una de les meravelles de la Marina Alta. L'olivera mil·lenària té set metres d'altura i un perímetre de nou metres i mig. És un monument que respira. El seu rugós tronc ha creat formes capritxoses. Està obert i els xiquets juguen a ficar-se dins i amagar-se en este temple natural.

Esta vall sempre oferix sorpreses. Un exemple: els excursionistes es troben fites de pedra tan curiosos com el de la vaca.