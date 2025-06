L'últim moviment de Borja Sanjuan crea conflicte en el PSPV de València

Les últimes eleccions municipals van deixar escapçats els dos principals partits de l'oposició a l'Ajuntament de València: Joan Ribó es va retirar de la primera línia política de Compromís i Sandra Gómez va deixar el càrrec de portaveu de l'ajuntament per a anar-se'n al grup socialista del Parlament Europeu. En el primer cas tot indica que Papi Robles té totes les benediccions per a liderar a la formació valencianista de cara als comicis de 2027, però en el Partit Socialista (PSPV) la situació no sembla haver-se aclarit completament amb el nomenament de l'actual delegada del Govern, Pilar Bernabé, com a secretària general del partit i candidata a l'alcaldia de València.

L'actual portaveu del Grup Municipal Socialista, Borja Sanjuan, que va substituir en el càrrec Sandra Gómez, ha mostrat des del primer moment el seu interés a liderar el partit a València i posicionar-se almenys com a possible candidat en les pròximes eleccions municipals. Tots els moviments que hi ha hagut en l'últim any apunten a això, fins i tot amb el nom de Pilar Bernabé sobre la taula abans i després que la dana la rellançara políticament i mediàticament. Tot apuntava, de fet, a un possible enfrontament entre els dos per eixa candidatura.

El congrés de suposada unitat

No obstant això, l'últim congrés del PSPV, celebrat el passat 24 de maig de la ciutat de València, apuntava a una confluència d'interessos i un problema resolt des del punt de vista orgànic. Pilar Bernabé va ser ratificada com a secretària general de la ciutat i candidata 'in pectore' a l'alcaldia dins de dos anys. I Borja Sanjuan formava part de l'executiva de Bernabé i, a més, quedava ratificat com a portaveu a l'Ajuntament de València. Tot apuntava a un acord per a treballar junts per a recuperar la ciutat.

Liderar l'agrupació d'Abastos permet influir en les llistes electorals, designar càrrecs i, fins i tot, aconseguir suports per a unes hipotètiques primàries contra Pilar Bernabé

Però l'últim i inesperat moviment de Borja Sanjuan dins del partit ha descol·locat els seus membres i, a més, ha generat un fort malestar. Sanjuan s'ha postulat per a liderar l'agrupació socialista d'Abastos, una de les més importants de València, amb un pes molt fort dins de la formació. Fonts socialistes asseguren que es tracta d'un pas inesperat amb el qual Sanjuan estaria buscant "més pes orgànic" dins del partit. De fet, liderar esta agrupació li permet influir en les llistes electorals, designar càrrecs i, fins i tot, aconseguir suports per a unes hipotètiques primàries contra Pilar Bernabé. És més, en cas que l'actual delegada del Govern liderara la candidatura a la Generalitat, opció que també està sobre la taula, Diana Morant mitjançant, Sanjuan quedaria en primera línia per a ocupar la candidatura a l'alcaldia.

En les files socialistes creuen que este pas no s'ajusta als acords en l'últim congrés. Sanjuan seria, de facto, el número dos del partit, i el càrrec en l'agrupació d'Abastos podria ocupar-lo un altre militant. Ningú ho entén.

"No tinc intenció de disputar-li el lloc a Pilar, no seria intel·ligent per part meua"

Sanjuan, no obstant això, nega la major. No hi ha conflicte, assegura. "Estem parlant d'una agrupació, és una cosa pròxima i mes entre les persones que les conformem. No tindrem ni mitja guerra en este tema", assegura. És més, diu que les candidatures quedaran formalitzades dissabte que ve i per a llavors espera haver arribat a un consens amb altres possibles candidats. "Jo el que vull és tirar una mà en l'agrupació. No tinc intenció de disputar-li el lloc a Pilar, no seria intel·ligent, jo vull ajudar-la a ser alcaldessa. I tampoc vull influir en llistes ni res. Jo ja soc portaveu del partit a l'ajuntament i amb això tinc més influència que des d'una agrupació, si fora el que busque, però és que eixe no és el meu objectiu mai", explica.

Sanjuan reitera que la seua decisió, encara no ratificada, no ha de preocupar ningú. "Només vull ajudar i espere que al final hi haja un consens de tots", conclou.