Maten una dona a punyalades durant una batussa a Villena

Una dona de 42 anys ha sigut assassinada a punyalades la passada matinada durant una batussa en el terme municipal de Villena, segons han confirmat a este diari fonts de la Guàrdia Civil. Els fets s'han comés en el transcurs d'una baralla les causes de la qual s'estan investigant i sobre les quals no s'han donat més detalls. De moment hi ha un total de quatre detinguts, tres hòmens i una dona, tots ells de nacionalitat búlgara.

Les fonts consultades per este diari han indicat que el crim ha tingut lloc vora les 0.30 hores de la passada matinada al carrer Lepant d'eixe terme municipal. Els veïns s'han vist sobresaltats per una agressió que s'estava cometent en la zona en plena via pública i les circumstàncies de la qual s'estan investigant. Una dona començava a cridar demanant ajuda i avisant que telefonaren a la Policia. Alguns veïns han relatat que la batussa hauria començat eixa mateixa vesprada en l'avinguda de la Constitució, quan dos grups han començat a llançar-se taules i cadires mentres estaven en un bar de la localitat.

Els detinguts són una dona de 18 anys i tres hòmens de 43, 40 i 23 anys. Les fonts consultades per este diari van assenyalar que este últim arrestat és l'autor material de les punyalades que van matar la dona, de 42 anys. Als arrestats se'ls acusa d'un delicte de lesions; mentres que a l'autor material de l'agressió amb arma blanca se l'acusa d'homicidi. La víctima hauria mort amb posterioritat a l'agressió després del seu trasllat a un centre sanitari.