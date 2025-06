Mazón es convertix en munició de Sánchez per a defendre's de les crítiques de Feijóo

Menys de 24 hores després de la seua visita a Alacant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vist com la gestió de la dana que va fer el cap del Consell, Carlos Mazón, es convertix en una arma usada contra ell. Així s'ha produït en el cara a cara parlamentari d'este matí al Congrés.

En la sessió de control del Ple del Congrés, Feijóo ha denunciat el "revelador silenci" del cap Sánchez després del processament del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, al mateix temps que ha al·ludit al registre de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la casa de l'exministre José Luis Ábalos, i li ha preguntat expressament si avala el seu secretari d'Organització, Santos Cerdán. Davant d'això, el president ha atacat el cap de l'oposició per "faltar al respecte" a les víctimes de la dana pel seu suport al president de la Generalitat, Carlos Mazón, durant la seua visita este dimarts a Alacant. En concret, Sánchez critica que Feijóo parle de "desgovern", però després trasllade a Mazón la seua "bona faena". "Això no solament és faltar a la veritat, senyor Feijóo, és faltar al respecte a les víctimes de la dana. Vosté el que fa és un selfie quan fa eixa acció d'espill", ha finalitzat.

Feijóo es dirigix a Sánchez en la sessió de control de hui. / Juan Carlos Hidalgo /Efe

Cal recordar que este dissabte el PP valencià va brindar al president nacional un acte amb un miler de militants a Alacant, davant de tota la plana major del partit. Durant l'acte, va repartir promeses per a la C. Valenciana, i va celebrar l'aprovació dels pressupostos, amb suport de Vox: els comptes, va dir, "més ambiciosos de la història de la Comunitat”, donant suport al treball del president Mazón.

Debat agre amb Ábalos en el centre

Este matí, com és habitual, la gestió de la dana i la figura de Mazón s'han tornat a convertir en munició per a l'esquerra dins de la refrega parlamentària. Cal recordar que en les últimes setmanes ha arribat molt de soroll des de Madrid, respecte a un hipotètic relleu en el Consell que, de moment, els gestos de Feijóo desmentixen.

Feijóo ha afirmat que Pedro Sánchez "fa 43 dies que no respon a res ni a ningú, tancat en el típic búnquer dels autòcrates", "ordenant" als ministres "mentir en nom seu" i "justificar" el processament del fiscal general i "titllant de prevaricador el Tribunal Suprem". El líder del PP ha recalcat que la situació del fiscal general és "inèdita en democràcia", i ha subratllat que "no pot perseguir delictes qui presumptament els ha comesos". A parer seu, Sánchez "ha d'exigir-li la dimissió, i si no ho fa, ha de fer ús de l'Estatut del Ministeri Fiscal i cessar-lo per greu incompliment de les seues funcions". Per això, li ha preguntat expressament: "Cessarà el fiscal general de l'Estat o considera com el seu ministre de Transports que el Tribunal Suprem treballa per a mi?".

En la seua rèplica, el president del Govern ha demanat al PP "no equivocar-se", perquè el seu Govern, entre fiscals que perseguixen delinqüents i delinqüents, "sempre estarà amb els fiscals que perseguixen eixos delinqüents".

Dit això, Sánchez ha presumit de la seua gestió econòmica amb dades, amb l'augment del nombre d'afiliats, la reducció dels aturats, la pujada del salari mínim, la pensió mínima o les beques. Segons ha dit, eixe és el "compte de resultats del Govern de coalició progressista i el millor aval per a continuar governant dos anys més i els que vulguen els espanyols".