Tradició i modernitat van de bracet en el festival Contorsions

El circ torna a reclamar el seu protagonisme i a reivindicar-se a València. I ho fa com millor sap, amb múscul. Del 19 al 22 de juny, se celebrarà l'octava edició del Festival Internacional de Circ de València, Contorsions, organitzat per l'Ajuntament de València i Yapadú Produccions. Dirigit per Helena Ordóñez Bergareche, la cita reunirà companyies de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Navarra, França i Portugal.

Manel Rosés / Levante-EMV

Contorsions és un festival que aposta pel futur del circ contemporani, al mateix temps que que ret homenatge a la tradició. Durant quatre dies, el públic podrà gaudir d'espectacles que fusionen acrobàcies, malabars, humor, poesia visual i risc. Totes les funcions seran gratuïtes, amb accés lliure fins a completar aforament, i se celebraran en espais com el Teatre El Musical (TEM), La Mutant, Tinglado núm. 2 del Port i la plaça de la Mare de Déu.

El espectáculo que no existe / Levante-EMV

Les propostes són tan distintes com ho és la diversitat del circ nacional. A més d'estes, artistes de Portugal i França sumaran un component internacional al festival, afavorint un interessant intercanvi cultural. Contorsions es consolida així com un punt de trobada per a artistes de tot el món i una oportunitat per a acostar el circ contemporani a nous públics.

Propostes de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana presentarà cinc espectacles, entre estos el que obrirà el festival el dijous 19 a la plaça de la Mare de Déu 'Fins al cel', de Spinish Circo, una proposta de circ contemporani amb set artistes en escena i música en viu, que explora tècniques com la barra russa, les banquines i els ports col·lectius des de la creativitat i la innovació.

Federico Menini mostrarà 'Llar', una trobada d'arquitectura i arts circenses amb la fusta com a protagonista, i amb molt d'humor i enginy i tècnica de malabars. 'Llar' ha sigut guardonat com a millor espectacle de circ i millor artista de circ en els Premis IVC 2024 a les Arts Escèniques Valencianes

'Llar' és una de les propostes valencianes / Levante-EMV

Jacinto Sifón Fontana arriba amb 'Fontaneria, circo y poesía 2.0', un recital còmic-circense en el qual música, 'clown', malabars, poesia i equilibris impossibles deixaran més d'una boca oberta i alguna riallada en l'aire.

El Colectiv Notknown mostrarà 'El espectáculo que no existe', una peça de circ i dansa, de comèdia i misteri, on el públic es convertix en testimoni del “naufragi” d'una família aparentment perfecta.

A més, el programa inclou 'Llavoretes', una convocatòria dirigida a artistes i companyies emergents de la Comunitat Valenciana. El diumenge 22 de juny es mostraran tres projectes en procés de creació, amb peces d'entre 15 i 30 minuts. Esta iniciativa busca visibilitzar processos creatius abans de la seua estrena, fomentant el diàleg entre públic i artistes. Les propostes rebran suport econòmic, i una d'estes optarà a una residència en els teatres TEM o La Mutant.

El dissabte 21 a la vesprada se celebrarà un taller de circ a càrrec de Sargantana Teatre Inclusiu, dirigit a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys (o a famílies senceres que vulguen jugar juntes). Una activitat lúdica i participativa per a descobrir el circ a través del joc i l'experimentació, amb les tècniques bàsiques de malabars, acrobàcies i equilibris.

CREAT Formación en Artes Circenses i Collectivo II25 presentarà 'Todo está en el aire…' amb la direcció de Pau Portabella. Este espectacle ple de música, flors, art plàstic, malabars i aeris simbolitza el final del procés formatiu d'11 artistes, i suposa un salt sense xarxa cap al futur.

Altres propostes

Des de Catalunya arriben diverses propostes, com l'espectacle 'Hidrática' de la Cía El Cruce, una peça interdisciplinària de teatre físic, circ mínim, manipulació d'objectes i videoprojeccions, que parla de la relació entre l'humà i l'aigua. 'Home' de Cris Clown és una peça guanyadora de 7 premis Panorama Circada en 2023 que, a través de situacions quotidianes, pretén mostrar l'enorme falta de comunicació que pot existir entre dos persones que compartixen el mateix espai. 'L’itinerant' de Circ Pistolet és un espectacle en moviment que emociona per l'honestedat, la puresa i la proximitat entre acròbates i espectadors, una peça feta de matèria primera circense: cossos en risc i gaudi popular.

Hidrática / Levante-EMV

'No matalàs' d'UTA Circ, és una comèdia fantasmal per a tota la família amb trapezi, 'clown', teatre i 'theremin', protagonitzada per dos personatges excèntrics del segle XIX. 'Flou Papagayo', de Mumusic Circus, de Catalunya/França, és una peça de carrer amb dansa i música en què tres personatges sensibles i caòtics peregrinen circularment en una pista de circ eterna i universal. El Premi Fetén al Millor Espectacle en 2025, 'Akri' de Manel Rosés és un solo de circ que, amb una escala i una porta, explora el concepte de llindar per a reflexionar sobre els moments de canvi i transformació.

'Olvido Flores', d'Estefanía de Paz Asín, de Navarra, és una història plena de bellesa amarga, circ i guerra contada amb el llenguatge dels objectes, i que homenatja la 'troupe' d'artistes del Circ Anastasini que el juliol de 1936, a Lodosa (Navarra), just al començament de la Guerra Civil Espanyola, va desaparéixer sense deixar rastre. 'Pó de pedra', de Daniel Seabra, de Portugal, és un duo de circ salvatge i vols arriscats que parla sobre llibertat, resiliència i risc, i que viu a cavall entre el circ i la música electrònica.

El circ des de dins

'Mirades contorsionades' és una proposta que oferix un espai de diàleg i reflexió entorn de quatre espectacles: 'Hidrática', 'Llar', 'No matalàs' i 'Llavoretes'. A través de trobades abans i després de les funcions, s'aprofundix en aspectes creatius, simbòlics i humans del circ contemporani. Les activitats inclouen dinàmiques lúdiques, converses amb artistes i un pícnic col·lectiu. El programa busca ampliar la mirada del públic i generar una experiència compartida i transformadora.

Programa complet

Dijous 19

19.00 H Plaça de la Mare de Déu - FINS AL CEL - Spinish Circo

21.00 H Mutant - HIDRÁTICA - Cía El Cruce

Divendres 20

19.30 H Tinglado - HOME - Cris Clown

18.30 H Tinglado - L’ITINERANT - Circ Pistolet

22.00 H TEM – LLAR - Federico Menini

Dissabte 21

12.00 H FONTANERÍA, CIRCO Y POESÍA 2.0 - Jacinto Sifón Fontana

13.00 H Tinglado - NO MATALÁS - UTA Circ

17.00 H a 19.00 H Tinglado - TALLER SARGANTANA

19.00 H Tinglado - FLOU PAPAGAYO - Mumusic Circo

20.30 H TEM - TODO ESTÁ EN EL AIRE - CREAT i ColectivoII25

22.30 H Tinglado - PÓ DE PEDRA - Daniel Seabra

Diumenge 22 DE

12.00 H Tinglado - LLAVORETES

13.30 H Tinglado - EL ESPECTÁCULO QUE NO EXISTE - Colectiv Notknown

18.00 H i 19.00 H Mutant - OLVIDO FLORES - Estefanía de Paz Asín

21.00 H TEM - AKRI - Manel Rosés