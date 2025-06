Vaga de metges: Sanitat fixa un 50 % de personal en quiròfan i fins a tres metges per ambulatori

Els metges de tota Espanya van este divendres a una vaga general de facultatius, convocada pel sindicat mèdic CESM, per a protestar pels canvis proposats pel Ministeri de Sanitat en relació amb l'Estatut marc, que regule les condicions laborals de la seua professió. Encara que és nacional, l'atur afecta a la sanitat pública valenciana, gestionada per la Generalitat Valenciana, que ha hagut de pactar una sèrie de servicis mínims per a garantir l'assistència sanitària i que afecte, segons el conseller Marciano Gómez, "el menys possible a la ciutadania valenciana".

Segons ha pogut saber Levante-EMV, els servicis mínims establits en hospitals són del 50 % en els quiròfans programats, en les unitats d'hospitalització domiciliària (UHD), en hospitals de dia i en Oncologia. En canvi, en les consultes externes, s'han establit en el 25 %; mentres que, en les sales d'hospitalització i urgències, el personal serà el mateix que en una jornada de diumenge. Per part seua, en Atenció Primària, s'oferirà la mateixa assistència que en dissabte, entre un i tres metges treballant segons la grandària de cada centre de salut. En breu, l'orde concreta s'hauria de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El Consell critica el Govern

El titular de Sanitat de la Generalitat Valenciana ha aprofitat per a carregar contra la ministra Mónica García: "Intentem que les decisions que pren el ministeri no afecten els ciutadans valencians", ha expressat. Quant a la vaga, ha demanat a García un paper de coordinació en la presa de decisions, en les quals "necessàriament hauria de comptar amb el consens de les forces socials i les comunitats autònomes, que són les que tenim transferida la competència". Una cosa que, segons Gómez, no ha ocorregut perquè l'executiu "ha tingut l'habilitat de posar a tothom en contra seua, igual que amb la Llei del medicament".

Imatge d'arxiu d'una protesta de metges a Madrid. / ED

Mesos de protestes

La vaga és el punt culminant a quasi mig any de protestes en relació amb l'Estatut marc que, segons l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV), és un "atac a la professió mèdica". Des del primer moment, els facultatius de la Comunitat Valenciana s'han posicionat en contra de la proposta del Govern nacional; han convocat diverses concentracions enfront dels hospitals, per a demanar un estatut propi, així com "millors condicions laborals", i s'han sumat a les dos protestes celebrades a Madrid, a la de febrer davant del Ministeri i a l'última, a principis del mes d'abril, en la qual es van noliejar huit autobusos des de les tres províncies valencianes.

Una de les demandes dels facultatius és crear una categoria especial, l'A1+, per a seguir per damunt dels infermers, si se'ls atribuïx la categoria A1; l'actual dels metges. Altres peticions són la cotització de les hores de guàrdia de manera que comptabilitzen per a la futura jubilació, que es consideren hores extra, i, finalment, que es paguen almenys com les hores de la jornada ordinària.