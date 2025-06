Alzira rep les seues estreles

L'Ajuntament d'Alzira es va vestir ahir de gala per a rebre a dos veïns, que s'han convertit en autèntiques estreles durant les últimes setmanes. Al llarg del matí, l'alcalde, Alfons Domínguez, i el regidor de Cultura, Israel Pérez, van rebre l'actor alzirenc Juan Benavent, que recentment ha sigut premiat amb el Premi Crisàlide 2025, atorgat per l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians, com el millor actor revelació. Benavent va ser reconegut pel seu paper en l'obra "Laila", dirigida per Bruno Tamarit de la companyia Juno.

L'alzirenc encarna Salvador, un professor d'institut que es veu reflectit en una alumna amb TDAH i que troba unes certes dificultats perquè ella acabe de confiar en si mateixa i en tot el seu potencial.

A la vesprada, va ser el torn de Sergio Lozano, jugador del Llevant UE, que forma part de la plantilla que ha aconseguit l'ascens a Primera Divisió del futbol espanyol i ha sigut campiona de Segona Divisió. El consistori li ha entregat el premi al mèrit esportiu.

El regidor d'Esports, Vicent de la Concepción, va destacar la seua trajectòria, els valors de l'esport i l'orgull de tindre un alzirenc que porta el nom de la ciutat en la millor categoria del futbol. En l'acte, també van estar els regidors Gemma Alós, Andrés Gomis, Miguel Vidal, Rosana Peris i Ricardo Belda.