Compromís pressiona el PSOE i demana "més explicacions" després de la dimissió de Cerdán

La dimissió del diputat i secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, després de l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil en el qual se li vincula el cobrament de comissions per obra pública no és suficient per a Compromís, que reclama que el dirigent navarrés es convertisca "en un tallafocs".

Així ho assenyala el diputat dels valencianistes al Congrés, Alberto Ibáñez, qui exigix directament als socialistes "més explicacions" i "mesures de regeneració". És el complement a la petició de cessament que havia fet abans el mateix Ibáñez, i en la qual ha coincidit amb tot el grup de Sumar.

Per al diputat de Compromís, el PSOE ha de "reaccionar hui" i depurar responsabilitats contra Santos Cerdán. "No hi ha tallafocs, sinó responsabilitats i reparació", ha escrit en la xarxa social X, ressenyant que la "democratització de la justícia enfront de diversos casos de 'lawfare' cap a les forces progressistes" no pot fer-se "sense fermesa, transparència i assumpció de responsabilitats davant de la corrupció".

La portaveu de Sumar al Congrés, Águeda Micó, conversa amb el portaveu parlamentari a les Corts, Joan Baldoví, durant l'executiva del partit d'este dilluns. / Biel Aliño

"La resposta ha de ser molt contundent. No solament amb Cerdán i qui hi haja més implicat del PSOE. També, amb aquelles constructores que funcionen com un càrtel de captació de fons públics", ha indicat també en X enllaçant una imatge del croquis de com operaven Cerdán, Ábalos i Koldo segons l'informe de la Guàrdia Civil i que s'afigen al missatge des del compte oficial de Compromís: "Sempre hem combatut la corrupció, vinga d'on vinga. Pedro Sánchez ha de donar explicacions ja".

"Amagar-se mai ha sigut bona idea"

Els tres missatges han sigut abans que Cerdán anunciara que deixa la seua acta i els seus càrrecs en l'estructura dels socialistes, on ocupava un dels llocs més elevats. No obstant això, l'eixida del ja exsecretari d'Organització no és suficient per a Compromís, que reclama "moltes més explicacions" per part de Pedro Sánchez i del PSOE al respecte, i que el Govern impulse "mesures de regeneració democràtica".

També ha donat la seua opinió el síndic de Compromís, Joan Baldoví, qui, en una entrevista en TVE, ha indicat que el president del Govern "faria bé d'eixir i donar la cara". "Amagar-se mai ha sigut una bona idea, els ciutadans necessiten claredat, sinó el relat acaba desanimant la gent que legítimament vol que hi haja un govern progressista", ha explicat.