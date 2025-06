Els bars i restaurants d'Espanya es preparen per a un canvi legal que afectarà tots els seus clients.

Els bars i restaurants d'Espanya s'enfrontaran en els pròxims mesos a una transformació profunda a causa de la imminent entrada en vigor d'una nova normativa de la Unió Europea que obliga a eliminar els plàstics d'un sol ús i els formats monodosi, entre altres coses.

A partir d'eixe moment, els establiments hauran de complir el Reglament sobre envasos i residus d'envasos aprovat a Brussel·les i dir adeu a coses tan habituals com els sobres de sucre, les mini porcions de melmelada o mantega i els envasos individuals d'oli o vinagre, entre altres coses. En el seu lloc, han d'incorporar envasos recarregables o reutilitzables, cosa que exigirà replantejar els processos interns en l'hostaleria.

Quan entraran en vigor els canvis

La nova normativa europea entrarà en vigor a mitjan 2026 i ja ha generat nombroses reaccions en el sector. Les organitzacions mediambientals aplaudixen la iniciativa, però molts professionals de l'hostaleria asseguren que hi haurà un augment dels costos i dubten de la viabilitat real de tots els canvis que han d'implementar-se.

I és que estes xicotetes modificacions exigiran aplicar canvis notables dins dels processos habituals i quotidians de l'hostaleria, com ara formació del personal, adoptar nous protocols de neteja i higiene, a més d'una inversió considerable per a aplicar noves solucions sostenibles.

Per part dels hostalers, molts d'ells temen l'impacte econòmic que pot suposar-los l'adaptació dels seus servicis a la nova legislació europea. I la queixa es repetix, ja que hi ha un sentiment quasi unànime sobre unes mesures que s'han aprovat sense comptar amb l'opinió del sector i sense tindre en compte el desembossament econòmic que serà necessari.

Envasos monodosi que ara desapareixeran en els bars i restaurants d'Espanya a causa de la nova norma europea. / Levante-EMV

Una situació similar ja es va viure quan va caldre substituir les palletes de plàstic per les de cartó, més sostenibles, però molt més cares i, a vegades, de menor qualitat. Ara, senten que es repetix una vegada més el patró i que la nova normativa els generarà més gasto i més problemes.

Un és el fet que calga utilitzar envasos reutilitzables i, per tant, compartits entre clients, cosa que consideren que pot generar rebuig entre els comensals, a més d'alentir el servici en moments de molta afluència pel fet de la necessitat de compartir els envasos.

No obstant això, no hi ha res que es puga fer i els bars i restaurants d'Espanya han d'adaptar-se, ho vulguen o no, a un model més sostenible sense perdre competitivitat ni qualitat en el servici.