El Govern renova les ajudes al transport amb abonaments gratis per a menors de 15 anys i un bitllet únic de Rodalia

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible posarà en marxa a partir de l'1 de juliol la gratuïtat de tot el transport públic col·lectiu per a menors de 15 anys i un bitllet únic de Rodalia per a totes les zones i els nuclis d'Espanya per 20 euros al mes, a més de tarifes reduïdes per a la resta d'usuaris recurrents i noves ajudes per a l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià.

Així ho ha informat en un comunicat després de la publicació de les resolucions amb les noves tarifes que s'aplicaran en el transport públic col·lectiu de titularitat estatal a partir del pròxim 1 de juliol, data en la qual també entren en vigor, en les comunitats autònomes i entitats locals que ho sol·liciten, els nous descomptes en el transport públic urbà i interurbà cofinançats pel Ministeri.

Estes tarifes per a fomentar l'ús del transport públic són les recollides en el Reial decret llei 1/2025, de 28 de gener, que prorrogava fins al 30 de juny els descomptes vigents en 2024 per a viatgers habituals i establia un nou sistema d'ajudes al transport públic per al segon semestre de 2025.

A més de les mesures ja anunciades, els servicis d'autobús de titularitat estatal tindran descomptes d'entre el 40 i el 70 % en funció de l'edat i el tipus d'abonament que s'adquirisca.

Per part seua, els títols de 10 viatges tindran un descompte del 40 % i l'abonament mensual del 50 % per al públic en general, del 70 % per als jóvens d'entre 15 i 26 anys i del 100 % per als menors de 15 anys.

Quant al transport urbà i interurbà de titularitat autonòmica i local, el Ministeri ha activat un paquet de 355 milions d'euros que finançarà la seua gratuïtat per als menors de 15 anys i un descompte del 50 % per a abonaments jove, definint cada administració la franja d'edat corresponent.

En la resta de títols excepte els turístics, els senzills i els d'anada i tornada, es promou un descompte d'almenys el 40 %, que haurà de ser cofinançat en almenys un 20 % pel beneficiari. A més, s'habilita una rebaixa del 50 % en els abonaments recurrents dels sistemes de préstec de bicicletes, també cofinançada en un 20 % per l'entitat local o autonòmica.