Injecció de 2,5 milions per a renovar i climatitzar la joia modernista del mercat de Colón

L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha mantingut este dijous una reunió amb la junta directiva de l'Associació de Comerciants del Mercat de Colón en la qual els ha anunciat que l'ajuntament té previst dur a terme en els pròxims anys una inversió de 2,5 milions d'euros en el manteniment i la renovació del mercat, que va ser objecte d'una premiada rehabilitació en 2003, l'objectiu de la qual era convertir-lo a l'estil del "Covent Garden" londinenc, un nou espai comercial, d'oci i cultural. L'edifici manté alguns llocs de venda de producte fresc i de restauració en el soterrani, mentres que la primera planta és un espai destinat a l'hostaleria, amb la màxima protecció com a bé d'interés cultural (BIC).

La inversió anirà destinada a renovar les escales mecàniques i els lavabos i a llançar una campanya promocional per a dinamitzar este espai que recuperarà de manera habitual la música en viu. L'alcaldessa ha anunciat que serà un dels espais destacats dins del projecte València Music City, que busca posicionar la capital valenciana com a referent musical.

Banys nous i climatització

La setmana que ve, en el consell d'administració d'Aumsa, entitat municipal gestora del mercat de Còlon, aprovarà la licitació de la renovació de les escales mecàniques i la construcció d'uns nous banys per valor de 900.000 euros. A més, l'alcaldessa ha informat els comerciants que Aumsa, de qui depén directament la gestió del mercat, treballa ja en la millora de la climatització del mercat amb la contractació d'una enginyera, que des del mes d'abril està elaborant un nou projecte de climatització que responga a la demanda i les necessitats reals del mercat.

Igualment, de cara a este estiu, a través de la nova empresa adjudicatària del manteniment de la climatització (OHL), s'estan fent les reparacions per a assegurar el funcionament de les instal·lacions. Paral·lelament, la setmana que ve es provaran una sèrie de ventiladors grans per a situar-los en la zona de mercaders. En cas que el resultat siga òptim, s'instal·laran de manera immediata. També estan previstes inversions en la millora del sistema de sanejament.

Així mateix, en la reunió entre l'alcaldessa i els comerciants s'ha parlat sobre la realització de campanyes per a "rellançar el mercat de Colón amb un projecte de comunicació amb accions puntuals i enllaçant-lo amb l'estratègia de València Music City”.

“Per a nosaltres este mercat és un espai emblemàtic i la veritat és que, com en tantes altres coses, ens hem trobat una situació de falta de manteniment i falta d'inversió més que evident. Per això l'Ajuntament ara es posa a treballar, es posa de la mà dels venedors per a rellançar València i rellançar evidentment el mercat de Colón”, ha explicat