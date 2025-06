L'assessor d'Ábalos va mediar perquè un empresari es beneficiara de contractes al port de València i el bypass

L'assessor de José Luis Ábalos durant la seua etapa com a ministre de Transports, Koldo García, mitjà perquè l'empresari valencià i contractista d'obra pública, José Ruz, aconseguira contractes públics al port de València i en les obres del bypass, segons revela l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil incorporat a la causa del Tribunal Suprem que investiga l'exministre i el seu assessor.

De fet, els registres acordats per l'instructor de la causa, el magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente, van incloure la intervenció d'agents de l'UCO de la Guàrdia Civil en diverses propietats de l'empresari José Ruz a València i a Alberic, on té la seua seu l'empresa Levantina Ingerniería y Construcción (LIC), segons consta en l'informe de la benemèrita, al qual ha tingut accés Levante-EMV.

Un informe que també desgrana les maniobres de Koldo García davant de diferents responsables del Ministeri de Transports per a aconseguir beneficiar l'empresari Ruz, a canvi del pagament de presumptes mossegades. Indicis que els investigadors de la Guàrdia Civil obtenen de les converses gravades per Koldo García en trobades amb empresaris com el valencià José Ruz.

Una d'estes converses es va produir el 18 de novembre de 2020 entre Koldo García i l'empresari José Ruz. "L'empresari de LIC li va sol·licitar a Koldo que l'inclogueren en els plecs del bypass de València, contestant Koldo que eixe assumpte ja estava enviat i seria complicat incloure'l", detallen els agents de l'UCO de la Guàrdia Civil.

Davant de la negativa, José Ruz no va desistir. "Va proferir que es referia a introduir-lo en una UTE (unió temporal d'empreses), resultant ressenyable que un assessor del ministre de Transports tinguera capacitat per a determinar les empreses que conformaven UTE per a licitar obres de domini públic", assenyalen els agents en l'informe.