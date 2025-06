Ombres al carrer i patis amables, entre les inversions participatives més votades a la Pobla de Farnals

La Pobla de Farnals ha tancat el procés d'Inversions Participatives 2025 amb un total de 491 vots registrats, la qual cosa suposa un increment de l'11,44 % respecte a la convocatòria anterior de 2023, que va comptabilitzar 359 vots.

Del total de vots emesos enguany, 166 es van realitzar a través de la web municipal i 325 de manera presencial, la qual cosa suma 491 vots, enfront dels 359 registrats en 2023, la qual cosa suposa 132 vots més que l'any anterior. Quant als punts assignats, s'han aconseguit 4.123 enfront dels 3.589 de l'any passat, reflectint també un augment en la implicació ciutadana.

"El pati que volem"

En el nucli urbà, el projecte més votat ha sigut “El pati que volem”, amb un total de 1.174 punts. Esta iniciativa, proposada pel Consell de la Infància i Adolescència Municipal (CIAM) i sorgida de tallers participatius realitzats en el CEIP Cervantes, té com a objectiu transformar el pati escolar en un espai plural, inclusiu i adequat per a totes les edats. Per a dur-ho a terme, l'Ajuntament destinarà un pressupost màxim de 48.000 euros, conforme a les bases del procés.

En la zona de la platja, la proposta seleccionada ha sigut “Ombra a l’avinguda Constitució”, que ha sumat 202 punts. L'actuació busca dotar d'ombra natural o artificial, mitjançant la plantació d'arbres o la instal·lació de pèrgoles, una de les principals avingudes principals de la zona marítima. Esta intervenció compta amb una dotació màxima de 32.000 euros.