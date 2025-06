Aposta a Sagunt per les arts escèniques des de la infància

L'Auditori Joaquín Rodrigo de Sagunt es va convertir en un escenari de fantasia i creativitat amb la celebració del festival «Ausiàs a escena», organitzat pel CEIP Ausiàs March.

L'esdeveniment va reunir tota la comunitat educativa en unes jornades dedicades a la literatura, els contes clàssics i les arts escèniques.

Cada una de les classes del centre va participar activament en la preparació de diferents actuacions: des d'obres de teatre i balls, fins a narracions i dramatitzacions inspirades en grans relats de la literatura infantil i universal.

El fil conductor del projecte va ser precisament la literatura clàssica, que va servir d'inspiració per a donar vida a personatges, escenes i mons imaginaris sobre l'escenari. Com a tancament del festival, es va poder gaudir de la cantata de l'autor Mario Roig Vila del projecte Innovacant, que va ser oferida per l'alumnat de quint i sext de Primària amb la col·laboració de la Banda Simfònica Lira Saguntina.

Treball cooperatiu

Famílies, docents i alumnat van gaudir d'este festival, que no sols va posar en valor el treball cooperatiu i l'expressió artística de l'alumnat, sinó també la implicació de tot el centre en un projecte comú. Les famílies assistents van poder comprovar la gran qualitat de les actuacions, fruit de l'esforç i la dedicació mostrada en les setmanes prèvies per part d'estudiants i professorat.

D'esta manera, «Ausiàs a escena» es consolida com una proposta educativa i cultural que fomenta la creativitat, la lectura i el treball en equip, al mateix temps que enfortix els llaços entre escola i família. Una mostra més del compromís del CEIP Ausiàs March amb una educació integral i participativa.