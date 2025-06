Cau la web per a consultar les notes de la PAU després d'una allau de consultes

Quasi 24.000 estudiants poden consultar este divendres a partir de les 13 hores la seua nota en les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) de 2025. Ho poden fer en la pàgina web oficial de Conselleria ficant el codi que els va ser assignat durant els exàmens.

No obstant això, l'allau de sol·licituds ha provocat que la web col·lapse i estiga caiguda quasi un quart d'hora. Es tracta d'una cosa habitual cada any, ja que són desenes de milers de sol·licituds que tracten d'entrar al mateix temps. Conselleria d'Educació assegura que els seus tècnics ja estan solucionant-ho.

Resultats de l'any passat

L'any passat el 98,5 % d'estudiants presentats a les PAU a la Comunitat Valenciana van aprovar, la selectivitat amb més aprovats de tota la història, molt per damunt de la de 2020, amb moltes facilitats per als estudiants per la pandèmia.

La nota mitjana de l'alumnat de la Comunitat (sumant fase obligatòria i optativa) es va situar en un 7,2 sobre 10, mentres que la de l'expedient del Batxillerat va ser d'un 7,6 sobre 10. La desviació de les notes entre diferents seus d'universitats va ser d'un punt.

Quant als resultats per universitats, la nota mitjana més alta en la fase obligatòria va ser de 6,87 a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, seguida de la Universitat de València (6,75); Universitat Jaume I (6,72); Universitat d'Alacant (6,69) i la Universitat Politècnica de València (6,68).

El percentatge d'aprovats l'encapçala la Universitat de València (98,91 %); seguida per la Universitat Jaume I (98,58 %), Universitat Politècnica de València (98,37 %), Universitat Miguel Hernández (98,23 %) i la Universitat d'Alacant (97,50 %).

Per universitats, la millor nota de la fase obligatòria de les PAU l'any passat es va donar a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, que corresponia a un alumne de l'IES Gabriel Miró amb un 9,82. A la Jaume I la millor nota és per a una alumna de l'IES Miralcamp, que ha obtingut un 9,81. A la Universitat d'Alacant la nota més alta ha sigut d'una alumna de l'IES Miguel Hernández, que ha aconseguit un 9,81, i finalment el millor resultat a la Universitat de València ha sigut per a un alumne de l'IES Miguel Ballesteros Viana d'Utiel, amb un 9,80.

L'admissió a les carreres està centralitzada

Les notes de la selectivitat es coneixeran el pròxim 13 de juny a les 11. A partir d'ací, els estudiants que no hagen entrat en la seua primera opció quedaran en llista d'espera de les carreres, o bé seran cridats en altres opcions en les quals s'hagen apuntat. Ací és on entra una altra de les novetats: Educació ha centralitzat estes llistes d'espera perquè els estudiants puguen ser notificats via web i en funció de la seua orde de preferència.