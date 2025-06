Compromís demana "preservar el Govern progressista", però reclama "més explicacions i mesures" a Sánchez

Els socis del Govern en el Congrés tracten de recol·locar-se després del terratrémol viscut este dijous amb la publicació del demolidor informe de l'UCO sobre Santos Cerdán i que va portar el president del Govern, Pedro Sánchez, a demanar "perdó" i anunciar una sèrie de mesures com una auditoria externa als comptes del PSOE i una remodelació de la cúpula del partit. Actuacions que a Compromís, un d'eixos aliats que sostenen l'executiu central, li semblen "insuficients", però que, amb tot, no sembla que ara com ara vagen a derivar en una voladura de ponts entre la formació valencianista i el Govern.

Segons ha exposat este divendres el seu portaveu a les Corts, Joan Baldoví, el motiu principal d'eixa paciència valencianista és "preservar el Govern progressista" enfront de l'alternativa, un executiu de PP i Vox l'"espill del qual" està a la Comunitat Valenciana. "De cap manera Compromís ho permetrà", ha assenyalat Baldoví este matí.

Segons l'exposat pel síndic, la coalició no es planteja ara mateix una ruptura de les seues relacions amb el Govern malgrat els escàndols coneguts en les últimes hores protagonitzats per dos persones, Cerdán i José Luis Ábalos, molt pròximes a Sánchez. No obstant això, Baldoví ha tornat a reclamar "més explicacions i més mesures", com va fer el dia previ la diputada al Congrés Àgueda Micó.

Entre eixes actuacions addicionals, reclamen la compareixença de Sánchez al Congrés per a explicar l'abast del cas i l'obertura d'una comissió d'investigació en seu parlamentària. "La forces progressistes hem de ser les primeres a donar exemple. No és suficient el cessament i la renúncia a l'acta [de Santos Cerdán]. El PSOE i Sánchez han de prendre decisions més contundents", ha defés Baldoví.

Més perfil propi

Compromís, en plena revisió de la seua relació amb Sumar, també vol aprofitar la situació per a passar la ITV a la seua relació amb el PSOE. Per a Baldoví, els dos anys que teòricament resten fins a les eleccions generals "no poden ser de resignació, resistència i d'aguantar com siga", sinó que "ha d'haver-hi un canvi i s'ha de notar".

En tot cas, i després de recordar que la coalició no forma part del Govern, el portaveu valencianista ha advocat per un "impuls a la legislatura" que incloga "reformes prioritàries de regeneració democràtica" i que es "reactive" l'agenda valenciana a Madrid, abordant la reforma del finançament com a mesura "prioritària".

Des d'altres àmbits de la coalició també avancen un major perfil propi en esta nova etapa que s'obri al Congrés, apostant per "pujar el to" en la reclamació d'explicacions i "marcant diferències" entre els qui estan en el Govern (Sumar, IU i Comuns) i els qui no.

No descarten tampoc donar suport a la petició que Sánchez s'enfronte a una qüestió de confiança, una ferramenta arriscada, però que permetria als socis posar preu al seu suport a la continuïtat del Govern.

El serial amb Sumar, vist per a sentència

L'incendi generat per l'informe de l'UCO va sorprendre Compromís en plenes negociacions amb Sumar després de la crisi oberta per la negativa dels de Yolanda Díaz a citar a Sánchez a la comissió d'investigació de la dana al Congrés. Els valencianistes, per a no trencar, exigixen més autonomia en el grup parlamentari i nous rols que li permeten mantindre una relació directa amb el Govern, amb la clara intenció d'assumir posicions més crítiques, especialment amb el PSOE.

Després d'una setmana d'intensos contactes i reunions maratonianes no sols amb Sumar, sinó amb la resta de partits integrats sota el seu paraigua (IU, Comuns, Chunta, Més...), la delegació negociadora que es va desplaçar a Madrid ja està de retorn a terres valencianes. Ja no es negociarà res fins al dimarts, quan es reunirà la direcció del grup parlamentari i es traslladarà una resposta al plantejament de Compromís.

Baldoví ha defés que este inclou "condicions raonables" que permetrien a Compromís "portar la veu dels valencians de manera autònoma", i no ha volgut valorar l'escenari que s'obriria si són rebutjades per Sumar.