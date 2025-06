Un conductor novençà s'estavella contra les vies del metro a Foios

Un conductor novell s'ha estavellat amb el seu cotxe contra el mur que separa les vies, invadint-les a l'altura de Foios. La presència del vehicle a la meitat del tram ferroviari ha obligat a interrompre la circulació de la línia 3 de metro, entre Meliana i Foios, per un període d'una mica més de mitja hora, entre les 9.05 i les 9.40 hores del matí d'este divendres.

Pel que sembla, vora les 9 hores, un conductor ha perdut el control del seu vehicle, un Opel Astra, mentres que circulava per un carrer paral·lel al tram ferroviari. El jove conductor ha eixit il·lés malgrat l'aparatós accident, perquè s'ha estavellat contra un mur de formigó i una tanca metàl·lica i l'ha travessada fins a arribar a les vies.

Aparatós accident a Foios. / L-EMV

El cotxe, en la seua part posterior, portava la L, senyal obligatori per la Direcció General de Trànsit, per als conductors novells durant el primer any en possessió del permís de conduir. L'impacte ha obligat els trens que circulaven en eixe moment a interrompre el trànsit, ja que tant els rebles del mur i la tanca, com a part del vehicle, invadien les vies. Mitja hora després, s'ha buidat el traçat i s'ha restablit el trànsit de trens de la línia 3, tal com ha anunciat Metrovalencia a través del seu compte de X.