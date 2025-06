El conseller Rovira s'encara amb un ciutadà al costat de Mazón en un acte a Alacant

Este divendres al matí el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitat amb altres representants públics l'exposició “Modernitat i valentia”, que repassa part de l'obra del pintor Lorenzo Aguirre (1884-1942) al Museu de Belles Arts Gravina (MUBAG) d'Alacant.

Després de la visita per l'exposició, el cap del Consell i altres càrrecs com el conseller d'Educació i Cultura, José Antonio Rovira; el president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez; la secretària autonòmica de Cultura, Pilar Tébar, o el diputat provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, han estat junts en l'accés interior del museu, on un ciutadà s'ha dirigit a Mazón i a Rovira per a recriminar-los les seues actuacions polítiques.

“Si la meua opinió no li interessa, la seua a mi tampoc”, li ha retret el conseller de Cultura al seu interlocutor, qui acudia a la inauguració de l'exposició de les obres d'Aguirre i ha coincidit “per sorpresa” amb estos representants polítics.

Segons ha expressat este mateix ciutadà, de nom Ferran Guillén, “quan ha passat per davant de mi, amb tota l'educació del món li he dit a Rovira ‘quina vergonya que ens esteu fent passar’”. Quan el conseller li ha preguntat per este retret, Guillén s'ha referit al que per a ell “són “lleis retrògrades, aniquiladores de la llengua d'un poble i tot això que vosté sap”.

“Eixa és la seua opinió”, li ha respost Rovira, qui ha demanat a este ciutadà que escoltara la seua. Quan s'ha negat a escoltar-la, Rovira li ha respost que “la seua opinió a mi tampoc m'interessa”, visiblement alterat. Finalment, el diputat Juan de Dios Navarro ha apartat el conseller, i des de la Conselleria d'Educació i Cultura no donen importància a este fet.

Segons Ferran Guillén, ell també s'ha pogut dirigir al president Mazón, a qui li ha preguntat “on estava quan la gent el necessitava”, en referència a la dana del passat 29 d'octubre a la província de València, sense obtindre resposta. "M'he quedat tranquil. Algú li ho havia de dir", ha expressat Guillén.