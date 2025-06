Els metges tornen a la vaga per a exigir el seu estatut al Ministeri de Sanitat

Cinc anys després de la vaga nacional propiciada per l'esgotament de la pandèmia, els metges de tota Espanya tornen a parar este divendres, esta vegada per a rebutjar l'esborrany de l'estatut marc del Ministeri de Sanitat i exigir un conveni propi que reconega la seua singularitat i pose fi a la seua precarietat.

Malgrat les últimes reunions del Comité de Vaga per a tractar d'acostar postures amb el departament que dirigix Mónica García, la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA) han mantingut finalment la seua convocatòria convençuts que l'esborrany de l'estatut marc fins i tot empitjora la seua situació.

Segons exposen, el document incorpora l'obligatorietat de l'exclusivitat per als metges especialistes en els seus primers cinc anys de contracte en la sanitat pública i per als caps de servici, caps de secció i coordinadors, i introduïx un sistema de classificació professional que els equipara a la resta dels graduats, devaluant la formació i la responsabilitat específiques del seu col·lectiu.

Així mateix, omet qualsevol referència a la regulació de la jubilació i al còmput de les hores de guàrdia a este efecte.

Raons que compartix tot el col·lectiu: el Fòrum de la Professió Medica -que agrupa, a més de CESM, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges CGCOM, la Federació d'Associacions Cientificomèdiques d'Espanya, Facme; la Conferència Nacional de Degans de Facultats de Medicina, CNDFM, i el Consell Estatal d'Estudiants de Medicina, CEEM- creu que la mobilització "és necessària" perquè l'estatut perpetua la seua precarietat.

En este sentit, el Fòrum defén una vegada més que la millor regulació per al col·lectiu "només pot vindre de la mà d'un estatut propi" amb el qual poder abordar de manera òptima la seua jornada laboral i horaris, classificació professional o règim d'incompatibilitats.

Apemyf, que engloba altres 16 organitzacions mèdiques, està a l'espera de "compromisos d'unió" per part de CESM i SMA per a sumar-s'hi, però, en qualsevol cas, cada organització respectarà i facilitarà el suport als companys metges que decidisquen parar.

En Amyts (Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid), que forma part de l'anterior, sí que secunden les reivindicacions, i de fet han convocat una concentració a les 10 davant del Congrés per a visibilitzar la vaga, la primera en cinc anys després de la que van protagonitzar l'octubre de 2020.

Les queixes dels convocants contrasten amb el mantingut per Sanitat, que esta setmana ha desgranat les seues principals propostes amb les quals aspira a desmuntar les "faules i rumors" que envolten el text, que continua negociant amb els sindicats de la taula de l'àmbit -CCOO, UGT, CSIF, FSES, on està CESM, i CIG- i que també rebutgen de pla un estatut propi per a metges.

Per exemple, el Ministeri assegura que, amb la seua reforma, les guàrdies es reduïxen a un màxim de 17 hores i els descansos deixen de ser hores que es deuen i es descompten de la jornada ordinària.

També regulen les guàrdies localitzades i el teletreball, la jornada laboral i l'atenció urgent/continuada, fixant límits horaris setmanals de 3 hores per davall de la normativa europea (màxim 45 hores).

Així mateix, ha eliminat l'exclusivitat per als professionals que finalitzen la formació especialitzada, si bé la manté per a càrrecs directius, direccions i comandaments intermedis.

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha assegurat este dijous que seguix el diàleg amb tots els sindicats i que respecta "totes les reivindicacions", al mateix temps que tornava a defendre un text que -al seu juí- "respondrà a les necessitats dels professionals".

En la jornada de vaga s'han convocat concentracions en diferents ciutats de quasi una desena de comunitats autònomes, des d'Extremadura, a La Rioja, passant per Cantàbria i Balears.