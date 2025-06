L'ajuntament reduïx l'horari de les terrasses de Cedre i Hondures

L'Ajuntament de València ha anunciat una reducció en l'horari de terrasses de dos dels espais més complicats en matèria de contaminació sonora i convivència: les places d'Hondures i Cedre, per a l'obertura i el tancament de les seues terrasses. Una mesura que es produïx a penes uns dies després que el TSJCV revocara la declaració de zona acústicament saturada en les dos places per ser contrària a dret, obligant el consistori a fer mesuraments representatius per a comprovar si es donen les condicions per a iniciar l'expedient ZAS.

En vista d'açò, "després de reunions amb les associacions de veïns, vam iniciar una actuació que ens permetia, d'acord amb l'ordenança de domini públic i la de contaminació acústica, poder fer algunes mesures sense la declaració de ZAS. Érem conscients dels problemes que es generen i era una forma, amb el beneplàcit de l'assessoria jurídica, d'iniciar l'expedient. I ara ha finalitzat", ha assegurat el regidor Carlos Mundina.

Els horaris signifiquen, d'esta manera, que de l'1 de març al 31 d'octubre serà de 8 a 00.30 hores, ampliant-se fins a la 1 de la matinada els divendres, dissabtes i vespres de festiu.

Això en la temporada de primavera-estiu. En els mesos de novembre a febrer, serà de 8 de la vesprada a mitjanit. "Ja està aprovat i entrarà en vigor quan es publique".

S'exceptuaran d'estos horaris les Falles, que es regiran pel bàndol de les festes, i les festivitats de Cap d'Any i Any Nou.

L'establiment disposarà de mitja hora més per a retirar cadires, taules, ombrel·les i altres elements que ocupen la terrassa, la qual cosa hauran de fer evitant sorolls per apilament o arrossegament d'objectes.

La mesura ha tingut en compte parcialment l'al·legació presentada per l'Associació de Veïns de la Plaça d'Hondures en la part d'ampliar l'àmbit d'aplicació de les mesures. També ha acceptat parcialment l'al·legació de l'Associació de Veïns de Ciutat Jardí en el sentit d'ampliar l'àmbit d'actuació de les mesures a tota la zona de la plaça del Cedre i no sols pròpiament a la plaça.

"No renunciem a la ZAS"

Assegurava l'edil que no s'ha renunciat a la declaració d'estes places com a ZAS. "No es descarta res: per estar judicialitzat el tema, en lloc d'estar de braços plegats, i per sensibilitat amb els veïns, iniciem este expedient. Les sentències diuen que s'ha de fer un estudi sonomètric, i quan siguen ferms, l'Ajuntament els farà, com es va fer a Russafa, i arran d'eixe resultat veurem si s'inicia o no l'expedient de ZAS. No està descartada, però cal que les sentències tinguen fermesa".