El projecte per a descobrir la nova plaça de l'Ajuntament ja té data

La Junta de Govern de l'Ajuntament de València ha aprovat el contracte per a redactar -rectificar en la pràctica- la plaça de l'Ajuntament. El contracte és de 559.000 euros i completa el contracte d'obres que, per onze milions, transformarà la plaça major de la ciutat, que complix ja cinc anys amb la conversió en zona de vianants provisional que va establir el govern de Joan Ribó per a començar la seua transformació en un espai ciutadà. L'adjudicació és, per lògica al projecte guanyador, de Miguel del Rey i Ignacio Fuster (l'adjudicació del contracte s'efectua per procediment negociat sense publicitat per raons d'exclusivitat, ja que es deriva directament del premi obtingut en el concurs de projectes), i tindrà una duració de 30 mesos, sis per al projecte i 24 per a la direcció d'obres.

Per este motiu, el portaveu Juan Carlos Caballero ha anunciat que "abans de cap d'any podrem conéixer el nou aspecte de la plaça. Que serà emblemàtica i digna, d'acord amb la segona capital d'Espanya". En eixe període de temps han d'exhibir-se les noves figuracions de la famosa "repensada" a la plaça, després que María José Catalá descartara el projecte que va deixar l'anterior equip de govern.

Arrancar "esta legislatura"

Després de la paralització ordenada pel nou equip de govern quedava el dubte del període en el qual començaria a arribar la maquinària. El portaveu Juan Carlos Caballero va reiterar la duració dels terminis "amb sis mesos per al projecte i 24 per a la direcció d'obres, esta legislatura veurem l'arrancada". A pesar que no suposarà un canvi espectacular, fins i tot sobre l'actual conversió en zona de vianants, Caballero assegura que "és una reforma complexa, que es farà per terminis per a no interrompre la vida social i les activitats, però el termini és eixe: 30 mesos".

Ja va anunciar dies arrere el regidor Juan Giner que "quan tinguen redactat un esborrany, es donarà a conéixer".

Cal recordar que la reforma de la plaça ja va tindre un projecte inicial, amb les seues figuracions, però que quan es va produir un canvi en el govern municipal es va paralitzar i, apel·lant a uns d'arquitectes de prestigi en forma de "consell assessor d'urbanisme", es van traslladar "recomanacions" a l'equip redactor. "Des del primer moment, este equip de govern ha treballat amb l'equip redactor del projecte guanyador per a ajustar-lo al pressupost i que es puga fer per fases”. El pressupost de 559.988 euros es distribuirà en les anualitats de 2025, 2026 i 2027.