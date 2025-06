Dimarts de tempestes i graníssol a València: alerta taronja per pluges “localment fortes”

Este dimarts es preveu una jornada d’inestabilitat meteorològica en la Comunitat Valenciana. La pluja tornarà a fer acte de presència —ja ho va fer diumenge en algunes comarques de l’interior— i s’espera que tinga una certa intensitat, segons les prediccions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Estes pronostiquen “ruixats i tempestes en l’interior, que podrien ser localment forts” en diversos punts de l’autonomia.

Alerta taronja i groga per zones

De fet, l’Aemet ha decretat diversos avisos per la intensitat de les precipitacions a partir de les 14 hores d’este dimarts i, en conseqüència, el Centre de Coordinació d’Emergències (CEE) ha establit vàries alertes. El principal risc es donarà en el nord de la província d’Alacant i l’interior sud de València, a on l’avís és de nivell taronja —significat de “molt de risc” per “tempestes” que, segons l’Aemet, podrien anar acompanyades de “graníssol gran” i ratxes de vent “molt fortes”. La probabilitat actual se situa entre el 40 i el 70 %, encara que podria variar en les pròximes hores.

L-EMV

L’alerta del CCE s’estén, també, a les comarques del sud de la província d’Alacant, de l’interior nord de València i de tot l’interior de la de Castelló. En totes estes s’activarà una alerta groga “per pluges i tempestes”, que podrien deixar fins a 20 litres per metre quadrat només en una hora.

Tots estos avisos s’activen el dimarts a partir de les 14 hores i es mantenen en vigor almenys fins a les 22 hores. En estes situacions, però, les autoritats —especialment des de la dana del 29-O— recomanen a la ciutadania seguir els canals oficials per si s’actualitzen o es produïxen canvis de la duració o del nivell d’estes alertes.

Més calor

Les precipitacions no aniran associades a una treva de la calor, perquè les temperatures tendiran, dimarts, a ser més altes. En el litoral, les màximes no superaran els 30 graus, segons els pronòstics, però en les comarques de l’interior de la província de València, a on s’esperen els ruixats més intensos, el mercuri podria arribar a 35 graus. De fet, diversos municipis de la Ribera —Alberic, Gavarda o Beneixida, entre d’altres— estan en risc alt per calor segons el mapa de vigilància de temperatures extremes en la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat.

Municipis en risc per calor en la C. Valenciana per a este dimarts / Conselleria de Sanitat

No només farà calor pel dia, sinó també a les nits. El mateix sistema indica que, en quasi cap municipi de la Comunitat Valenciana, les mínimes seran inferiors als 20 graus, per la qual cosa la ciutadania s’enfrontarà a temperatures més elevades de l’habitual a l’hora de dormir, amb les primeres nits tropicals de l’estiu.