La falta d’especialistes en pediatria s’agreuja amb un 15 % de places buides

A la sanitat pública valenciana li falten 126 pediatres. La xifra no és fútil, perquè són el 14,14 % del total de 891 places estatutàries de l’especialitat; és a dir, una de cada set creades i pressupostades no té un facultatiu que l’ocupe. Així ho va confirmar el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, durant la celebració del congrés de l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) celebrat fa uns dies a València. De fet, el nombre total de vacants mèdiques ascendix a 600, segons la dada difosa pel mateix Gómez en febrer, per la qual cosa les vacants d’esta especialitat representarien el 21 % del total de llocs buits en els 24 departaments de salut de la Comunitat Valenciana, una de cada cinc del total per cobrir.

Com ocorre en la resta d’especialitats, la situació es torna més complexa en les zones de difícil cobertura, a on la situació és “de preocupant escassetat d’especialistes”, segons el president dels pediatres valencians, Juan Carlos Juliá. Per a tractar de revertir esta situació, el metge va demanar que Sanitat es “comprometa a convocar concursos de trasllats i oposicions cada dos anys” i que estos es resolguen de “manera àgil”. Cal recordar que Sanitat està culminant ara diverses ofertes públiques d’ocupació (OPO) acumulades des de 2017, que suposen la mobilitat de 53.000 professionals sanitaris quasi simultàniament.

Més problemes en les comarques d’interior

Trobar facultatius per a les zones de difícil cobertura és un dels focus assenyalats pel titular de Sanitat des de la seua arribada al Consell el juliol de 2023. Només mig any després, la Generalitat Valenciana va aprovar un decret per a cobrir estes places —la majoria en comarques d’interior o allunyades de les tres capitals de província— amb l’objectiu de fer-les més atractives. Entre els beneficis plantejats hi ha el de percebre un augment de sou de 10.000 euros a l’any aproximadament, el qual només s’atorga després de l’autorització expressa de Sanitat, així com aconseguir més punts per experiència a l’hora de promocionar o de presentar-se a futures oposicions. De fet, Sanitat ha oferit contractes en estos llocs, d’entre un i tres mesos, als residents que finalitzen el MIR, com a estratègia per a retindre el talent.

Una altra de les reivindicacions de Sanitat és demanar al Ministeri de Sanitat un augment de les places MIR en cada convocatòria. Per a la pròxima, la Generalitat ha sol·licitat augmentar l’oferta de l’especialitat de pediatria en tres llocs més, fins a arribar a les 60. És la segona amb més residents cada any, només per darrere de medicina familiar i comunitària, en els hospitals valencians. En este sentit, Gómez ha demanat reiteradament a la ministra Mónica García “flexibilitzar l’acreditació de les unitats docents per a formar més estudiants”. Segons el membre del Consell, no “es tracta de falta de voluntat”, ni de “pressupost” per la seua part, perquè l’objectiu és “disposar de més especialistes” i, per tant, “millorar l’atenció sanitària, cobrir les necessitats assistencials de la població i augmentar els indicadors de salut dels ciutadans”. No obstant això, l’oferta de places MIR aprovada pel Ministeri en cada edició es basa en la proposta feta pel departament de Sanitat de cada comunitat autònoma.

Una pediatra vacuna un xiquet l’hivern passat en un centre de salut d’Alacant / Pilar Cortés

Millor ràtio que la mitjana nacional

En la seua participació en la inauguració del congrés de l’AEP, el conseller Gómez va reivindicar que “la Comunitat Valenciana compta amb la millor ràtio nacional de xiquets per pediatra”. La mitjana nacional està en un professional per cada 901 menors, mentres que la mitjana nacional és de 760. L’última radiografia d’atenció primària de la Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP), encara que amb dades de 2022, situava la sanitat valenciana com la segona amb millor ràtio, amb un pediatre per cada 774 menors, només per darrere de Navarra, amb una mitjana de 735 pacients per especialista. En el costat contrari, segons este informe, es troben Balears, amb 1.163 menors per pediatre; Catalunya (1.029) i Madrid (1.008).

Pediatria és una especialitat molt present en atenció primària i, per tant, compartix problemes amb la de medicina familiar i comunitària: falta de prestigi professional, gran càrrega assistencial i dificultats per a garantir el relleu de facultatius. No obstant això, un dels seus atractius és la seua especialització posterior, la qual cosa permet el seu transvasament a l’àmbit hospitalari. De fet, a diferència de les places MIR de família, les de pediatria s’esgoten molt abans i no es queden per al final.