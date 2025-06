La fauna silvestre de senglars i conills destrossa el camp valencià

La Unió Llauradora i Ramadera ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura la creació d’una línia pressupostària específica destinada a finançar actuacions de neteja i condicionament de parcel·les abandonades, a través dels ajuntaments, amb l’objectiu de reduir la pressió de la plaga de fauna silvestre que amenaça les explotacions agràries de tota la Comunitat Valenciana.

Segons el parer de l’organització, hi ha desatenció, per part de les administracions, quant als danys que patixen els agricultors valencians en relació amb la fauna salvatge, i esta mesura pot complementar altres accions de control cinegètic i de protecció de cultius, a més de contribuir a una gestió més integral i preventiva. En este sentit, la Unió ha demanat ja també en reiterades ocasions ajudes per a la protecció dels cultius enfront de les amenaces de la fauna.

Preocupació entre agricultors

L’organització agrària assenyala que hi ha una gran preocupació entre els agricultors per l’increment sostingut i generalitzat de la població de conills i senglars en la Comunitat Valenciana, especialment perceptible durant la primavera, i que causa danys greus a les explotacions agrícoles, més de 50 milions d’euros al llarg de l’any passat. La realitat que viuen els productors afectats en tot el territori valencià és contundent: els conills provoquen, per exemple, pèrdues en tota classe de cultius, cosa que els obliga a fer front a costos creixents en mesures de protecció (com, per exemple, la compra de protectors individuals per a les plantes) i a assumir les pèrdues una vegada els danys ja s’han produït.

Les mesures actuals, com els protocols d’actuació contra danys per conill, resulten clarament insuficients, especialment per la seua lentitud. En molts casos, quan es permet l’entrada de caçadors a les parcel·les, el mal ja és irreversible.

Danys per la fauna silvestre / Levante-EMV

En este context, la Unió posa el focus en un factor clau que agreuja esta problemàtica, com és l’elevada presència de parcel·les abandonades, que actuen com a refugi i àrea de reproducció per al conill, la qual cosa facilita la seua dispersió cap a les explotacions en producció. Malgrat no disposar d’un cens oficial, és evident que estes superfícies són nombroses i, en molts casos, es troben prop de parcel·les actives, multiplicant el risc de danys.

Medi ambient

Cal recordar que la Conselleria de Medi Ambient ha posat en marxa recentment l’Orde 4/2025, de 14 de març, que establix les bases per a subvencionar ajuntaments en matèria de control poblacional del senglar. La Unió considera coherent i necessari que la Conselleria d’Agricultura impulse també una iniciativa específica per al control indirecte del conill, en coordinació amb els municipis i en defensa del nostre sector agrari.

Carles Peris, secretari general de la Unió, assenyala que “totes les línies d’ajudes per part de la Generalitat s’estan mostrant insuficients per a frenar la sobrepoblació de fauna silvestre. Hi ha massa normativa i burocràcia per a afrontar este tema, sense un pressupost suficient i concorde a la realitat per a actuar enfront dels danys”.