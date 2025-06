Francesc Ferrer Pastor, més “cabut” que mai

De tots és sabut l’apel·latiu de “cabuts” que tenen els nascuts a la Font d’en Carròs. Entre els il·lustres “cabuts” es trobava el lingüista Francesc Ferrer Pastor, autor, entre d’altres, del popular Vocabulari valencià-castellà, que precisament este divendres serà objecte d’un homenatge en l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de València. El cas és que l’artista Federico Romaguera, per encàrrec de l’Ajuntament fonter, ha elaborat un cabut amb la figura de Ferrer Pastor que s’ha instal·lat en la Casa de la Paraula, a on va nàixer el lingüista i a on es pot vore una exposició permanent de la seua vida i obra.