El Govern actualitzarà els pagaments del finançament: quasi mil milions per a la Generalitat

Amb quasi la mitat de l’exercici complit, el Govern d’Espanya aprovarà, este dimarts, un reial decret llei per a actualitzar els anomenats lliuraments a compte del finançament tant per a les comunitats autònomes com per als ajuntaments. Així ho ha anunciat este dilluns la vicepresidenta de l’executiu i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en una entrevista en RNE, cosa que el Consell ha celebrat, quasi irònicament, amb un “per fi” i remarcant la “casualitat” que siga en el moment de debilitat dels socialistes.

Els lliuraments a compte són els ingressos que reben les autonomies de manera mensual sobre la base dels pressupostos de 2023, els últims que hi ha en vigor i que s’han tornat a prorrogar este 2025. Com les quanties que s’han d’arribar a les comunitats són majors, és necessari que el Govern les actualitze. En concret, per a la Generalitat són 165 milions al mes, el que fins ara, quasi sis mesos, són quasi mil milions en total.

En este sentit, Montero ha assegurat que el Consell de Ministres donarà llum verda a un nou reial decret que estarà dedicat només a este assumpte després que a finals de gener el Congrés tombara, amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, el decret òmnibus en el qual s’incloïa esta actualització dels lliuraments a compte.

“Tornarem a portar-lo a vore si ara el PP canvia d’opinió i li dona oxigen a unes comunitats autònomes i uns ajuntaments que necessiten eixos recursos, que no van vore la llum, per l’intent del PP de provocar una derrota parlamentària”, ha subratllat la vicepresidenta del Govern. L’anunci fet per Montero arriba en el context de la crisi sobre el PSOE (i, per tant, sobre l’executiu central), en el qual ha defés que “sobren els motius” perquè el Govern puga completar en esta legislatura.

Crítica del Consell

Esta vinculació no ha passat desapercebuda per al Consell i la seua responsable d’Hisenda, Ruth Merino. “Quina coincidència”, ha indicat la consellera, que ha lamentat que esta mesura es duga a terme a penes tres dies després que es destape “l’escàndol de corrupció del Partit Socialista i el Govern”. “Pretén ser una compra de voluntats per a blanquejar el que està ocorrent”, ha assegurat.

La consellera d’Hisenda, Ruth Merino, amb la vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero / Europa Press

“Li demane a la ministra Montero que no prenga per ximples els ciutadans d’este país ni els de la Comunitat Valenciana; (els lliuraments a compte) són diners de tots els valencians i els han tingut retinguts durant més de sis mesos”, ha remarcat Merino, que ha recordat que això ha suposat que la Generalitat disposara de 165 milions d’euros menys mensualment des de l’1 de gener de 2025 en un moment delicat per als comptes valencians.

En este sentit, ha criticat que si fins ara les autonomies no rebien els diners era per “pur tacticisme polític”, “com ho ha sigut durant tot este temps i com ho és aprovar-ho justament demà”. “És un govern que no ha pres les decisions que havia de prendre per a atendre les necessitats dels ciutadans d’esta comunitat en cap moment”, ha remarcat, assenyalant que el Govern ha utilitzat sempre “l’asfíxia financera de la Comunitat Valenciana durant tot este temps com a armament polític per a aconseguir coses”.

Finalment, ha reclamat que el reial decret que s’aprove este dimarts en el Consell de Ministre incloga “únicament” esta actualització dels lliuraments a compte i que, a més, “immediatament aproven el FLA extraordinari que la Generalitat necessita per a pagar als proveïdors dels servicis fonamentals”. “No és admissible que, després de 13 anys, per tacticisme encara no s’haja aprovat”, ha sentenciat.