La jutgessa i el fiscal de la dana rebutgen citar la periodista que va dinar amb Carlos Mazón el 29-O

La jutgessa i el fiscal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra i Cristobal Melgarejo, rebutgen citar a declarar la periodista que va dinar amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, Maribel Vilaplana. El ministeri públic s’oposava a la citació que va formular l’advocat d’una víctima i afectat també per la dana. I la magistrada ha tornat a rebutjar la citació en la resposta al recurs de reforma que va presentar el lletrat Ximo Esteve.

“L’argumentació formulada pel recurrent, que a través d’esta declaració s’investigaria igualment l’actuació dels investigats [Salomé Pradas i Emilio Argüeso], resulta summament forçada, i no elimina el fet que es tractaria d’una diligència d’investigació que versaria de manera manifesta sobre el president de la Generalitat”, a qui la magistrada no pot investigar perquè està aforat.

I continua la magistrada: “Partint de la finalitat que al·lega el recurrent, hi hauria, si és el cas, que preguntar-li a esta testimoni sobre converses de les quals no va formar part, o sobre les reaccions o manifestacions del president sobre l’actuació dels investigats, el que estos li pogueren haver comunicat al president i el que este, al seu torn, els hauria dit. No hi ha, en el moment present, cap dada que permeta afirmar que la testimoni haguera sentit alguna de les converses, que s’haguera encés l’altaveu del mòbil, o les haguera relatades a posteriori el president. Si no va ser testimoni directe d’estes converses, la declaració [de Maribel Vilaplana] centrada en les manifestacions que haguera pogut fer el president de la Generalitat no justifiquen la seua citació”, assenyala la magistrada.