Més de 300 persones es concentren a Carcaixent per a reclamar “la fi del genocidi” a Gaza

Més de 300 persones es van concentrar dissabte enfront del mercat municipal per a reclamar de manera pacífica la “fi del genocidi” del poble palestí. La convocatòria s’emmarcava en la jornada estatal per a reclamar que concloguen les morts de palestins, convocada per Pararlaguerra.es, que es va desenrotllar en nombroses ciutats per tot Espanya.

La concentració va tindre lloc enfront del mercat municipal de Carcaixent / Levante-EMV

La concentració havia sigut organitzada per la Plataforma en Defensa del Poble Palestí Carcaixent i van participar entitats com Mans al Barxeta, Veu Feminista, PSPV-PSOE, Compromís, FACA, Santuari Equí, Salvem el Realenc, Podem Carcaixent, Esquerra Unida, Acció Cultural del País Valencià, Col·lectiu d’Ensenyaments de la Ribera, Justícia Animal, Modernistes de Carcaixent, La Penya, Associació Municipal d’Agermanament de Carcaixent, Dones Progressistes, la Coral i Llibreria Carcaixent.

Un moment de la lectura del manifest / Levante-EMV

En l’acte es va llegir un manifest col·lectiu amb una crida contundent per un alto-el-foc definitiu, “el final de l’assetjament i de les massacres sistemàtiques contra la població de Gaza”.

Els participants van denunciar el “genocidi sistemàtic” que està patint la població gaziana, així com la complicitat internacional que permet que continue la destrucció de vides i infraestructures.

Amb el lema “Per una pau justa. Palestina lliure. Ni terrorisme ni genocidi”, Carcaixent s’unia a esta jornada per a reclamar responsabilitats, solidaritat internacional i una acció política decidida que detinga el sofriment del poble palestí.