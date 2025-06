El projecte valencià sobre la dana guanya un premi en el MoMA de Nova York

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD) ha sigut reconeguda amb el seu projecte “From Flood to Future”, inspirat en el desastre de la dana, amb el premi Outstanding Narrative en el certamen internacional Biodesign Challenge Summit 2025, celebrat en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York. El guardó premia l’excel·lència en la construcció narrativa de projectes que combinen ciència, disseny i pensament crític.

El projecte premiat va nàixer dins de l’assignatura optativa Futures Design, una matèria de caràcter transdisciplinar que explora metodologies especulatives per a imaginar futurs possibles des del disseny. En esta assignatura es van plantejar una sèrie de propostes i una d’estes va ser seleccionada per a desenrotllar-se al llarg del segon semestre del curs, “amb dedicació extra, tant de l’alumnat com del professorat. Una labor que ara es veu reconeguda amb el guardó”, diuen des de l’escola.

Inspirat en l’enfocament de dissenyadors com Dunne & Raby, el treball “From Flood to Future” planteja un escenari fictici que partix d’un fet real, la dana de 2024 a València, per a qüestionar les respostes institucionals davant de la crisi climàtica i obrir noves preguntes sobre resiliència, justícia ecològica i reparació, expliquen.

Detall del projecte valencià / Levante-EMV

El grup guanyador d’estudiants format per diferents disciplines (Disseny Gràfic, Disseny d’Interiors i Gràfica Publicitària) està integrat per Marina Ahís, Laura Calvo, Marina Hernández, Laura Hernández, Naima Ibáñez i Alejandro Sutil; sota la tutela dels docents Eusebio López i Zoraida Nomdedéu. Laura i Naima van ser les encarregades d’exposar el treball davant del jurat.

“La versatilitat de tallers de l’EASD Castelló ha permés desenrotllar una instal·lació efímera en la qual la serigrafia, que s’impartix en el màster de Gravat i Serigrafia del centre, conviu amb un vídeo desenrotllat amb intel·ligència artificial, per tal de permetre expressar poèticament, com subratllava el jurat en el MoMA de Nova York, un succés tràgic i una proposta de l’alumnat”, expliquen fonts del centre desplaçades al lloc.

“Des d’un enfocament crític i visualment narratiu, l’equip ha desenrotllat una proposta que no busca solucions tecnològiques immediates, sinó provocar reflexió sobre el present i les decisions que modelen el nostre avindre col·lectiu. La narració del projecte, la seua coherència estètica i la claredat en la presentació han sigut reconegudes pel jurat internacional com una de les més potents del certamen”, han explicat.

El Biodesign Challenge és una plataforma internacional que reunix anualment escoles d’art, disseny i ciència de tot el món. “La participació de l’EASD Castelló en esta edició forma part del seu compromís per introduir noves metodologies pedagògiques que connecten el disseny amb els grans reptes contemporanis des d’una mirada ètica i responsable”, afigen amb satisfacció fonts del centre.