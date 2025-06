Bernabé, sobre ser secretària d’Organització del PSOE: “Tinc un compromís amb la meua ciutat i un compromís amb el meu partit”

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, secretària d’Igualtat del PSOE i líder del PSPV en la ciutat de València, Pilar Bernabé, ha evitat mullar-se, este dimarts, sobre els rumors que la situen en les travesses per a assumir la secretaria d’Organització del partit, un càrrec ja per si mateix molt exigent però d’alt risc ara mateix, després dels escàndols protagonitzats pels seus dos últims ocupants, José Luis Ábalos i Santos Cerdán, i que arreplega l’explosiu informe de l’UCO que ha posat potes enlaire la legislatura.

“Tinc un compromís amb la meua ciutat, amb els valencians i amb les valencianes. I un compromís amb el meu partit, amb el qual ajudaré a establir tots els mecanismes necessaris deliberatius, de reflexió i de treball. Forme part de la direcció del partit amb moltíssim orgull i soc la secretària general dels socialistes de la ciutat València”, ha assenyalat la socialista, que ha evitat postular, però sense descartar-se de manera categòrica.

El PSPV va eixir indemne de l’executiva celebrada a Ferraz el dia previ i que va estar presidida per Pedro Sánchez. No va haver-hi canvis que afectaren la federació valenciana, si bé els moviments definitius es comunicaran en el Comité Federal de principis de juliol.

I Bernabé, valor a l’alça en el partit per la seua gestió de la dana i el paper exercit com a contrapés de Carlos Mazón, sona com a possible nova secretària d’Organització, malgrat els riscos que podria implicar eixe moviment. Curiosament, va ocupar la cadira que habitualment estava reservada per a Cerdán en eixa reunió d’ahir.

Motius “de sobres” per a seguir fins a 2027

Al marge de moviments orgànics, Bernabé ha fet pinya amb Sánchez, a qui ha animat a resistir fins a 2027. Per a la delegada del Govern, hi ha “motius polítics més que de sobres” per a “mantindre un govern que té motius polítics suficients per a garantir als espanyols una societat que avança. En això estem i continuarem treballant”, ha subratllat.

La delegada també ha destacat el que, a parer seu, ha sigut una reacció ràpida del líder del PSOE i president del Govern, la qual ha volgut contraposar amb actuacions del PP en el passat davant de temes de corrupció. “Al cap d’unes poques hores de conéixer l’acte terrible, va actuar amb contundència i determinació. En hores”, ha insistit Bernabé, que ha circumscrit l’abast del cas a “uns quants que no representen un partit”.

“Parlem de persones que no ens representen, que han comés presumpta corrupció i als qui el secretari general ha tardat hores a expulsar. Actuar de manera immediata ens distingix, així com decidir col·lectivament com establir els canvis. Nosaltres no expulsem a qui assenyala la corrupció per a protegir als que hui presidixen comunitats autònomes”, ha indicat en evident al·lusió a la defenestració de Pablo Casado per indagar en les presumptes comissions del germà d’Isabel Díaz Ayuso.

“Fastigosos, vomitius i repugnants”

Com a secretària d’Igualtat del PSOE, Bernabé ha sigut també preguntada pels àudios de l’informe de l’UCO en els quals Ábalos i Koldo parlen de prostitució amb total normalitat i referint-se a dones com a objectes. La socialista ha sigut molt dura i ha titlat de “fastigoses, vomitives i repugnants” eixes converses, que, segons ha destacat, evidencien el “masclisme estructural” que continua vigent en la societat actual.

“Són tan fastigosos i repugnants que ens avergonyixen, però també ens omplin de ràbia i indignació i ens animen a continuar treballant com hem treballat al llarg de tantes dècades per a combatre el masclisme estructural”, ha desenrotllat Bernabé, que ha instat la resta de forces polítiques a “donar suport” a iniciatives legislatives com la plantejada pel PSPV en les Corts durant la legislatura passada.

Respecte a les declaracions de Mazón del dia previ, en les quals instava la delegada a posicionar-se sobre eixos àudios, Bernabé l’ha instat a donar suport a eixes propostes de llei per a abolir la prostitució. “Tenen una oportunitat d’or, per a ser efectius cal legislar”, ha assenyalat abans de recordar-li al cap del Consell que torna a arribar “tard” amb eixa petició d’explicacions, ja que la socialista va publicar en xarxes socials una valoració d’eixes converses entre Ábalos i Koldo dissabte, dos dies abans de les paraules de Mazón.