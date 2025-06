Convoquen la novena manifestació contra Mazón el dia que es complixen 8 mesos de la dana

Més de 200 entitats han convocat la novena manifestació per a exigir la dimissió de Carlos Mazón després de la riuada que va deixar 228 morts en la província de València. La marxa serà el pròxim 29 de juny, dia en què es complixen huit mesos de la dana.

La primera protesta va reunir unes 130.000 persones, en la marxa més massiva que es recorda des de la guerra de l’Iraq. L’última, que va ser acompanyada d’una vaga general, va reunir-ne unes 15.000, segons estimacions de la Delegació del Govern.

Cartell de la novena manifestació per a demanar la dimissió de Mazón després de la dana / Levante-EMV

Totes les manifestacions han anat encapçalades per l’Associació de Víctimes de la Dana, formada sobretot per dones que van perdre els seus familiars en la tragèdia. “La convocatòria respon a les mentides, la falta de responsabilitat i la gestió nefasta del Consell en la catàstrofe del 29 d’octubre”, van criticar les més de 200 entitats convocants en l’anterior protesta. “Set mesos després, encara no hi ha dies bons”, expressava Toñi, que va perdre el seu marit i la seua filla en la riuada, amb llàgrimes en els ulls i una cara desfeta malgrat les ulleres de sol que tractaven de dissimular-ho.

Protestes multitudinàries

La del diumenge 29 de juny serà la novena marxa sota el lema “Mazón dimissió” després de la riuada que va arrasar la província de València i va deixar 228 morts. La primera, el 9 de novembre, va congregar prop de 130.000 persones i va ser la manifestació més nombrosa des de la de 2003 contra la guerra de l’Iraq. La protesta convocada un mes després va tindre una assistència d’unes 100.000 persones, també històrica.

La tercera manifestació va congregar unes 80.000 persones, i les següents van anar minvant a poc a poc en assistència fins a rondar les 25.000 persones en les últimes marxes per a demanar la dimissió del president de la Generalitat. Una cosa que, segons l’enquesta publicada recentment per Prensa Ibérica, desitgen 8 de cada 10 valencians.

La sèptima manifestació per a demanar la dimissió de Mazón per la seua gestió de la dana no va defraudar i va convocar desenes de milers de persones de nou, que van abarrotar el centre de València. La protesta va acabar amb la lectura d’un manifest i una de les convocants de la marxa donant un avís: “Açò no ha fet més que començar. No pararem”.

“No tenim pau, ni justícia”

Mariló Gradolí, presidenta de l’Associació Víctimes Dana 29 octubre 2024 va tornar a reclamar la dimissió del president Mazón en l’última protesta, i a recordar que “els nostres familiars van morir perquè ell no va avisar” i va qualificar el cap del Consell d’“ocupa” en el Palau de la Generalitat.

“Després de 7 mesos, no tenim pau, ni ens ha arribat justícia”, va lamentar Toñi García. D’altra banda, va denunciar que “no ens reconforten uns pressupostos. Com a persona que ha perdut el seu marit i la seua filla, em sembla de tindre molt poca vergonya parlar de diners ara. Sembla la seua salvació, però, per descomptat, no és la nostra. És indignant que ens parle de diners als qui hem perdut éssers humans”.