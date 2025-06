Dimitix l’alcalde de Llombai

L’alcalde de Llombai, Salvador Climent, de Compromís, ha formalitzat la seua renúncia al càrrec per a propiciar el seu relleu pel portaveu del Grup Municipal del PSOE, Ramón Gómez, en un ple extraordinari que se celebrarà dissabte que ve a les 12 del migdia. Les dos formacions van arribar a un acord després de les municipals de 2023 per a governar en coalició. PSOE i Compromís sumaven sis regidors pels cinc del PP, que havia sigut la força més votada. El pacte preveu una alcaldia compartida. Este dimarts es complixen precisament dos anys del ple d’investidura i dissabte que ve es formalitzarà el relleu.

Climent no dubta a assenyalar que esta primera mitat del mandat s’ha vist condicionada per la dana. Llombai va patir inundacions aquell fatídic 29 d’octubre, però especialment el seu terme municipal es va vore molt afectat per l’espectacular crescuda del Magre.

“La dana ens ha marcat molt durament”

“Han sigut dos anys molt intensos. Quan començàvem a agafar impuls i véiem la legislatura encaminada, la dana ens va marcar molt durament i ara tornem a posar en marxa tot el que teníem previst”, comenta Salvador Climent, que destaca que, malgrat la dana, el balanç del treball realitzat en l’Ajuntament “és positiu”. “Hem intentat establir una programació cultural diferent, s’ha treballat molt pel desenrotllament turístic i hem pogut acabar la reforma del segon pis de l’ajuntament, mentres que altres projectes d’obres com l’ampliació del pati del col·legi s’han deixat preparats”, comenta, mentres insistix en el fet que la gestió municipal i la planificació realitzada s’han vist condicionades per la dana, “que ens ha obligat a centrar-nos en les infraestructures danyades, com el poliesportiu, la piscina, els camins agrícoles, el pas del pont sobre el riu…”, enumera.

Respecte a la coalició de govern, Climent defén que ha funcionat “perfectament” i augura que continuarà igual els pròxims dos anys per a completar el mandat. “És un punt i seguit, la legislatura no acaba i continuarem treballant amb forces renovades”, assenyala el líder de Compromís, que ja va donar compte de la seua renúncia en el ple celebrat dijous passat.