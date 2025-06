La imatge del lloguer turístic a Xàbia: “I a on està el nostre pis?”

No, no tot són belles i paradisíaques cales a Xàbia.

Esta imatge és ja el pa nostre de cada dia. Quadrilles de jóvens turistes arriben amb autobús. Miren en el mòbil la direcció de la vivenda de lloguer turístic. I mamprenen el tour de force, la ruta del descobriment de l’altre poble, el dels descampats polsosos i l’horitzó sorollós de grues i obres.

Els turistes s’abstrauen d’eixa altra Xàbia mirant el mòbil per a trobar la vivenda de lloguer vacacional. Estos pisos no només es concentren en la platja de l’Arenal o en el barri de Duanes de la Mar (el port). Estan escampats per tot el poble. També n’hi ha en l’extraradi del centre històric.

El rerefons del paradís

Després d’eixe primer desencís, estes turistes que arrosseguen les seues maletes de segur que es reconcilien amb Xàbia i acaben trobant les platges i els paisatges que enlluernen en les xarxes socials, com també els locals de moda. Però la primera impressió, eixa de caminar a ple sol per un descampat polsós replé de cotxes aparcats a la bona de Déu (també n’hi ha algun abandonat), assetjat per la resseca mala herba i una miqueta de fem, i amb les grues davant, és un poc descoratjadora. El paradís té un rerefons asfixiant, una cara B de suburbi anodí i desordenat.