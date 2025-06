Javi Guerra cotitza a l’alça en l’Europeu sub 21

El valencianista s’ha ensenyorit del centre del camp de la rojita en els partits contra Eslovàquia i Romania, arribant a portar el braçalet de capità en els dos i alçant-se amb l’MVP del partit en la segona jornada. Amb tot Europa seguint els seus passos, Javi Guerra es convertix en el nou líder futbolístic de la selecció al qual els de Santi Dénia s’encomanen per a guanyar el campionat.

De la partida en els dos partits, el jugador del planter valencianista va finalitzar els dos partits sense ser substituït i aconseguint unes quotes estadístiques pròximes al 85 % d’encert en passades i al 100 % de regatejos intentats. A més, ja compta amb els galons per a portar el braçalet: ho va fer en els dos partits d’este Europeu i mostrant uns dots de lideratge en el joc dels quals ja ha deixat constància a Mestalla. Sense anar més lluny, la UEFA mateixa el va nomenar com un dels jugadors a seguir durant el torneig sub 21, al costat de noms com el de Jobe Bellingham o Lucca Koleosho.

En la tercera jornada, que Espanya disputarà hui a partir de les 21 hores a Trnava (Eslovàquia), el rival no és fàcil, ni de bon tros. La selecció azzurra arriba a la tercera data amb la mateixa quantitat de punts que els espanyols, amb la mateixa diferència de gols —més dos— però amb la particularitat que Itàlia no ha encaixat ni un sol gol en tot el que va de torneig. Dos victòries per la mínima davant dels mateixos rivals que Espanya, homenatjant la clàssica solidesa defensiva italiana. A més, compta amb una àmplia nòmina de futbolistes que van ser campions de l’Europeu sub 19 que es va celebrar l’any 2023. Este escenari planteja un partit realment atractiu, el més apetible del torneig fins a la data, possiblement. Si bé encara està per vore si els combinats nacionals prioritzen el descans dels jugadors més importants o la consecució del primer lloc de la lligueta. El partit es podrà seguir a través de La 1 de TVE, així com en streaming en la plataforma d’RTVE Play.