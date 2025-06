L’alcalde de Gátova alerta del risc extrem d’incendis a la Calderona i exigix més vigilància

L’alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, ha llançat una crida urgent a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de València perquè reforcen immediatament els mitjans de vigilància forestal i prevenció d’incendis en l’entorn de Gátova, un dels municipis més exposats de la serra Calderona després de les intenses pluges de primavera.

“La muntanya ha crescut com mai, la floració ha sigut espectacular, però ara eixe paisatge s’ha convertit en un autèntic polvorí. Amb les primeres onades de calor, tota eixa vegetació s’està secant ràpidament i el risc d’incendi és extrem”, ha advertit l’alcalde.

Des de l’Ajuntament s’han impulsat nombroses actuacions, a través de subvencions, per a la neteja de camins rurals, el manteniment de tallafocs i el desbrossament de màrgens, així com la imminent instal·lació de sensors intel·ligents de detecció precoç gràcies al programa Smart City. “És una ferramenta avançada que ens avisarà a l’instant si es detecta fum o un augment tèrmic. Però per molt útil que siga, la tecnologia no substituïx la vigilància sobre el terreny”, ha assenyalat Salmerón.

“L’Ajuntament de Gátova fa tot el que pot, però els mitjans són limitats. No tenim policia local, ni brigades pròpies, ni capacitat d’intervenció ràpida. Necessitem que Generalitat i Diputació estiguen a l’altura, perquè si es crema Gátova, es crema la Calderona sencera”, ha remarcat.

Importància estratègica i ambiental de Gátova

Jesús Salmerón ha valorat la importància estratègica i ambiental de Gátova, una localitat situada en el cor de la serra Calderona, declarada parc natural en 2002. “Gátova és la porta d’entrada a una de les principals joies naturals de l’interior de València. Ací naix el Carraixet, ací es conserva biodiversitat única i ací es respira cada dia el pulmó verd d’esta comarca. Protegir Gátova és protegir la Calderona i tot el que representa: turisme sostenible, patrimoni, aigua, paisatge i vida rural”.

L’alcalde ha volgut també destacar i agrair la labor desinteressada de la societat civil: “El Club de Caçadors Pico del Águila està col·laborant activament en la vigilància de la muntanya de manera altruista. Igual que els nostres agricultors, que recorren cada dia els camins, coneixen el terreny i ens alerten davant de qualsevol perill. Sense ells seria impossible tindre ulls suficients per a vigilar cada racó del terme municipal”.

“Però no podem sostindre-ho sols. Necessitem reforços. Si volem evitar una catàstrofe este estiu, cal actuar ja, no esperar a lamentar-ho després”, ha conclòs l’alcalde.