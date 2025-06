Més de 49.000 persones majors viuen a soles a València

El mal de la soledat afecta els majors cada vegada més. El nombre de persones de 64 o més anys que viuen a soles a València s’acosta a les 50.000, en concret n’hi ha 49.101, la gran majoria dones (74 %), enfront dels hòmens (26 %), i una tendència que es manté a l’alça. En 2023, eren 43.000 les persones que vivien a soles, de les quals un terç es considera que viuen en situació de soledat no desitjada. Segons l’últim estudi monogràfic titulat “Persones majors de 64 anys en la ciutat de València”, publicat per l’Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de València, Nou Moles és el barri amb més majors a soles, concretament, 1.850. A poca distància hi ha Patraix, amb 1.798 majors sols; Russafa, amb 1.776 persones majors que no viuen amb ningú més i amb bastant diferència respecte als barris veïns de rendes més altes del districte, Pla del Remei i Gran Via, amb 528 i 940 persones majors que viuen a soles, respectivament. Arrancapins, en el districte d’Extramurs, és un altre dels barris amb xifres absolutes més altes, en concret, 1.729 majors sols.

L’envelliment de la població no cessa a València, a pesar que la ciutat ha guanyat població, amb 844.424 persones censades en l’actualitat, que, si els nivells de natalitat no foren també a la baixa, haurien de contribuir al rejoveniment de la població. Dels 101.000 majors que hi havia en 1991 es va passar a 163.000 en 2023, xifra que ha escalat fins als 180.624 registrats en data 1 de gener de 2025. Una xifra que suposa que un 21,3 % de la població, quasi un de cada quatre està en edat de jubilar-se. Entre 1981 i 2025, la població de la capital ha envellit a marxes forçades: el nombre de persones majors ha crescut concretament un 116 %. Les xifres estadístiques revelen novament que les dones són més longeves que els hòmens, ja que els majors de 64 han pujat un 108 % i el d’elles un 130 %.

El districte amb més població de 64 o més edat en termes reals és Quatre Carreres (barris de Montolivet, En Corts, Malilla, Fonteta, Na Rovella, la Punta i la Ciutat de les Arts) amb 16.241 persones. No obstant això, són Algirós, amb un 26,6 % de població de més de 64 anys, Pla del Real (24,3 %), Benimaclet (24,1 %) i Saïdia (23,3 %), els districtes més envellits, això és, amb més població de 64 anys respecte a la població total. Per barris, entre els més envellits destaquen Benicalap, amb 8.205 persones majors de 64 anys; Nou Moles i Patraix, els dos amb 5.900; Arrancapins, amb 5.791 majors de 64 anys; Benimaclet (5.530), Torrefiel (5.543); Russafa, amb 5.227, o Malilla, amb 5.402. En els Poblats Marítims, el barri amb més població major de 64 anys és el Cabanyal (4.115), encara que la mitjana per població està només un poc per damunt de la mitjana, amb un 21,6 %. En més d’una trentena de barris se supera la mitjana de població major de 64 anys per població.

Camí Real, amb només 271 veïns majors de 64 anys, la Seu, la Punta, Favara, Fonteta de Sant Lluís, Ciutat Universitària, la Carrasca i la Fontsanta són els barris amb menys persones que han complit les sis dècades. De les pedanies, Castellar és una de les que més majors té en relació amb la resta de població, en concret, 1.657 persones estan en eixe llindar o per damunt, la qual cosa representa el 24 % dels veïns censats. També a la Torre, amb 1.075 persones, la mitjana de població major està per damunt de la mitjana, i arriba quasi al 22 % de la població.

Dels 180.624 majors de València, que representen el 21,3 % de la població, la majoria són de València (38 %), un 13,6 % de la resta de la Comunitat i un 3,8 % són de l’Horta. Els estrangers majors representen el 8,9 % i entre ells destaca el grup dels italians.

Les dones arriben més a centenàries

Una altra dada destacada és la dels centenaris, això és les persones de 95 o més anys, que se situen en 2.614 persones, de les quals el 76 % són dones i la resta hòmens. Els més longeus viuen a Saïdia, Pla del Real, Eixample i Extramurs.