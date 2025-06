El Palau de Cervelló repassa, en una exposició, els cent anys d’història de la ràdio a València

El Palau de Cervelló acull, des del dimecres 18 de juny i fins al 12 d’octubre, l’exposició “Cent anys de ràdio a València (1925-2025). Viatge a través d’un segle d’emocions en les ones”, en la qual reunix aparells receptors de totes les èpoques, elements com ara micròfons, magnetòfons i taules de control i, fins i tot, un emissor de ràdio dels anys trenta del segle passat.

Un dels aparells de la mostra / Levante-EMV

Primera emissora en l’hotel Reina Victòria

El 18 d’abril de 1925 va tindre lloc en l’hotel Reina Victòria la inauguració de la primera emissora de ràdio de València. “Ràpidament, la ràdio es va convertir en un gran mitjà de masses, un mitjà que entreté, informa i acompanya cada dia”, assenyala l’Ajuntament de València.

“L’exposició repassa un segle de ràdio en la nostra ciutat i mostra alguns dels receptors i dispositius que han fet possible que la màgia de les ones arribe fins nosaltres. L’exposició s’acompanya de set pòdcasts protagonitzats per persones que són història viva de la ràdio. Set veus que han acompanyat generacions d’oients”, assenyala la nota del consistori.

La mostra exhibix aparells històrics / Levante-EMV

El comissari de la mostra, José Forés Romero, ha detallat el contingut de l’exposició, que, ha assegurat, “exposa el passat d’este mitjà de comunicació: la ràdio de la dictadura, de la transició, la ràdio del 23-F… I també la ràdio del futur, de tot el que ve”. Precisament, esta mirada a les innovacions tecnològiques que marquen el present s’ha concretat en el catàleg preparat per a la mostra, “que serà de caràcter singular”. Forés ha detallat que el catàleg consistirà “en una sèrie de pòdcasts que reuniran testimoniatges de figures rellevants de la història de la radiodifusió valenciana, les fites més rellevants, les experiències, els programes i tots aquells fets que descriuen un segle d’història de la radiodifusió en la nostra ciutat”.

Per la seua banda, el regidor de Cultura, José Luis Moreno, ha agraït la participació en la iniciativa de la família Maestre i Fermax, el Museu de les Telecomunicacions de la Universitat Politècnica de València, així com del col·leccionista Pablo Amores, als quals ha donat les gràcies per la seua implicació perquè la celebració haja tirat avant.