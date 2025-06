El PP, “sorprés” amb la patronal pel finançament: “Fa l’efecte que dona la raó al Govern”

El PPCV ha mostrat este dimarts la seua “sorpresa” davant del rebuig de patronal i sindicats a convocar la Plataforma pel Finançament Just. El síndic dels populars i número 2 en l’estructura autonòmica, Juanfran Pérez Llorca, ha admés que es va assabentar dilluns pel comunicat de premsa de les entitats socials d’esta negativa a reunir tots els membres, com demanava el PP, que ha mostrat la seua “sorpresa” davant d’això i ha assenyalat que, amb esta posició, “sembla que dona la raó al Govern d’Espanya”.

“La CEV, igual que els sindicats, però espere més de la CEV, hauria d’estar reclamant que es pague el FLA extraordinari, si no sembla que donen la raó al Govern en una situació que és molt injusta”, ha explicat este dimarts Llorca en la roda de premsa posterior a la junta de portaveus en les Corts al ser preguntat pel posicionament de l’entitat empresarial autonòmica, que va manifestar en un comunicat conjunt amb els sindicats, dilluns, el seu rebuig a convocar els partits en la Plataforma pel Finançament, tal com havia demanat el PP.

El PPCV va remetre divendres una carta a tots els integrants de la plataforma en la qual sol·licitava la seua convocatòria per a buscar una “declaració conjunta” amb la qual reclamar al Govern la posada en marxa del fons d’anivellament i l’activació de l’extra FLA. No obstant això, CEV, UGT i CCOO PV, components d’este organisme al costat de PP, PSPV i Compromís, van rebutjar la cita i van criticar “qualsevol intent d’instrumentalització partidista” que puga “debilitar” acords previs.

Representants de la Plataforma pel Finançament xarren abans de la reunió de divendres / Ana Escobar/Efe

No obstant això, de fons hi ha el fet que la relació entre el PPCV i la Confederació Empresarial Valenciana no passa pel seu millor moment, especialment després de la dana. Es nota entre els seus màxims representants, Carlos Mazón i Salvador Navarro, i també en algunes accions de les dos organitzacions, com la retallada pressupostària pactada per populars i Vox per a esta entitat o com declaracions de l’empresariat al respecte lamentant la falta de diàleg social del Consell.

Sense “venjança”

Ara, al carrusel d’episodis plens, s’ha afegit el finançament autonòmic i la resposta de la patronal davant de la petició de reunió del PPCV. El síndic popular ha rebutjat vincular la crítica feta per la CEV i els sindicats a la proposta del PPCV al fet que es tracte d’una “venjança” per la retallada en els comptes de 2025 a les subvencions dels agents socials; no obstant això, sí que ha remarcat la seua “sorpresa” davant de les declaracions llançades en un comunicat i el fet d’haver-se assabentat de la resposta a la petició de reunió a través d’este.

Llorca ha assegurat que la intenció era aconseguir “un acord de mínims” entre les entitats membre per a reclamar el FLA extraordinari. No reunir-se per a demanar este mecanisme, ha indicat, fa l’efecte que la patronal “dona la raó al Govern”. “No entenc que busque una venjança posant en joc els interessos dels proveïdors”, ha indicat. L’entitat presidida per Navarro, però, sí que ha fet declaracions reclamant al Govern d’Espanya activar el FLA; el mateix Navarro va participar en la cimera al Palau per a reclamar-ho i ha criticat la “falta de sensibilitat” de la ministra María Jesús Montero amb la situació valenciana.