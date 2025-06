El vol directe amb els EUA guanya punts malgrat Trump

Frank Sinatra cantava fa quasi mig segle que “volia ser part” de Nova York, un somni de “despertar en eixa ciutat que no dorm” pel qual cada vegada aposta amb més força la Comunitat Valenciana. La idea de recuperar, més d’una dècada després, eixe vol perdut amb els Estats Units està en l’horitzó. La consellera de Turisme, Marián Cano, es reunia anit amb dirigents de l’aerolínia Delta —la mateixa que va operar la connexió directa fins a 2013— a Atlanta a la recerca d’avançar en un objectiu que està guanyant punts en els últims temps. Un intent de conquesta que ni tan sols la tensió aranzelària oberta per Donald Trump amb el món sembla minimitzar.

És el que expliquen fonts especialitzades del sector a este diari, que veuen el “posicionament” que està tenint València i el seu aeroport com un punt clau en eixe camí d’atracció de la nova ruta. No en va, Manises està vivint —a l’espera de saber com serà la seua necessària ampliació— el seu millor moment històric en trànsit de passatgers, liderant la millora en dades a Espanya i obrint en paral·lel línies aèries inèdites o de gran importància per a la seua consolidació com la de Reykjavík (Islàndia) o Oslo (Noruega), entre d’altres. Una realitat, impulsada per la promoció turística dels últims anys, que està tenint el seu efecte també a l’altra banda de l’Atlàntic.

Uns registres a l’alça

Com a prova, el mercat estatunidenc va ser el tercer que més viatgers internacionals va atraure a la ciutat de València en 2024, amb més de 114.000 persones. A més, és un focus a l’alça —les seues compres estan creixent fins a un 40 % en l’últim any— quan es mira qui està adquirint vivenda en el Cap i Casal bé per a aprofitar el teletreball o bé per a passar la seua jubilació. Si a estos factors se’n sumen d’altres com algunes inversions en el sector, exemplificades en l’obertura d’hotels com el de la cadena estatunidenca Marriott en la plaça de l’Ajuntament, eixe cercle d’atracció acaba de completar-se. “El posicionament de València en el mercat estatunidenc continua creixent”, deixen clar des del sector.

Passatgers en l’aeroport de València, enguany / Germán Caballero

Per això mateix, l’“efecte Trump” sembla més un risc que una amenaça seriosa en l’intent de recuperar un vol que s’està treballant amb diverses companyies i que té l’aeroport de València com a elecció. Sobre este context, les citades fonts deixen clar que els esdeveniments geopolítics “òbviament poden influir en la confiança” dels viatgers, però al final el pes de la resta d’elements —mirant més al mitjà i llarg termini— acaba sent més important. En esta línia, sobre les possibilitats que estes tensions globals amb el mandatari puguen llastrar les converses amb les companyies aèries, ahir, des de la Conselleria de Turisme descartaven que els anuncis del president estatunidenc estiguen tenint —almenys, de moment— influència en eixos contactes.

La connexió amb el Canadà

No obstant això, en tot este escenari, un altre fet sembla que pot jugar a favor de les opcions de València. I eixe no és un altre, segons expliquen des del sector, que l’“experiència” que es viurà des d’este divendres amb l’arrancada de la connexió amb Mont-real gràcies a l’empresa Air Transat. Una ruta “que t’obri possibilitats de connectivitat” i que ja ha sigut “renovada” per al pròxim hivern, ja que, després de l’etapa d’este estiu, des del 22 de febrer de 2026 es tindrà un vol setmanal amb València. A més, estos viatges es faran amb els Airbus A321LR, un tipus d’aeronau xicoteta —té prop de 200 seients— per al que sol tindre una connexió transoceànica que pot servir d’espill tant en trànsits com en operativa per a la possible connexió entre els EUA i Manises. Tot perquè eixe “New York, New York” torne a ressonar en el turisme valencià.