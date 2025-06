El fitxatge d’Agirrezabala, cada vegada més prop de Mestalla

El fitxatge de Julen Agirrezabala pel València CF cada vegada està més a prop. El porter de l’Athletic Club guanya punts per a convertir-se en valencianista este estiu a mesura que madura l’operació. Les negociacions entre els clubs van per bon camí i totes les parts respiren optimisme per a arribar a un acord, segons confirmen a Superdeporte fonts de la negociació. La sensació a València i a Bilbao és que molt s’haurien de torçar les coses perquè el basc no es convertisca en els pròxims dies en el porter titular de Carlos Corberán. Com és el desig de tots.

Corberán té clar que el seu porter per a la pròxima temporada és Agirrezabala i en eixa direcció treballa el València des de fa setmanes. El porter també està decidit a fitxar per l’entitat de Mestalla com va fer saber a Corberán. Mestalla és la seua primera opció. Fins i tot l’Athletic està obert a obrir la porta al porter perquè el basc acumule els minuts i la continuïtat que li permeta créixer encara més sota pals als seus 24 anys.

El seu contracte inclou una clàusula doble que permet al porter demanar una cessió i a l’Athletic prolongar la seua vinculació dos temporades més: fins al 30 de juny de 2029. Totes les parts estan per la labor que l’operació arribe a bon port i no hi ha millor aval que eixe.