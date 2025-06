La jutgessa de la dana demana informació sobre els bombers que vigilaven el barranc de Poio i que la Generalitat va retirar

La jutgessa de la dana, la magistrada del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictat dos interlocutòries en les quals sol·licita a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) informació sobre el punt de control del barranc de Poio, un llistat d’alertes emeses respecte al riu Magre el 29 d’octubre i la identificació dels treballadors que van treballar la vesprada d’eixe dia en el Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH).

La instructora també ordena que es lliure ofici a la Policia Judicial de la Guàrdia Civil perquè aporte al procediment la gravació d’una telefonada registrada en el sistema denominat Coordcom del Centre de Coordinació d’Emergències a la qual va fer referència un responsable d’eixe òrgan en la seua declaració com a testimoni i en la qual suposadament un predictor de l’Aemet li va comunicar que les precipitacions “se n’anaven a La Serranía de Conca”.

En esta resolució, la jutgessa denega altres diligències per considerar que no guarden relació amb la investigació, com la testifical del secretari autonòmic de Medi Ambient de la Generalitat, o que resulten redundants al figurar ja eixos eixes dades en les actuacions, entre altres raons.

En la segona interlocutòria, la magistrada ha acordat, a petició d’una acusació popular, requerir a la Conselleria d’Emergències de la Generalitat i al Consorci Provincial de Bombers informació sobre la mobilització el 29 d’octubre de bombers forestals per a vigilar el riu Magre, el barranc de Poio, l’àrea del pont de Carlet i les àrees de Torrent, Picanya i Paiporta.

Igualment, sol·licita la remissió d’un conveni de col·laboració subscrit en 2024 entre l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i el Consorci de Bombers.

Finalment, reclama al Consorci que remeta un informe en què s’incloga informació sobre el moment a partir del qual es van iniciar els primers rescats per la dana el 29 d’octubre, i el nombre de rescats que es van efectuar fins a les 15 hores d’eixe dia, al mateix temps que cita a declarar com a testimoni un integrant de la plantilla d’eixa institució.