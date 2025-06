Les tempestes deixen més de 1.000 llamps en unes poques hores a la Comunitat Valenciana

Un total de 1.095 llamps van impactar ahir dimarts, 17 de juny, dins del territori de la Comunitat Valenciana, amb més densitat de descàrregues en l’interior sud de València, segons ha informat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Per comarques, el major nombre de rajos van impactar en l’interior de València. A la Serrania van caure 194 llamps; a la Vall d’Albaida, 170; a la Costera van impactar-ne 149; a la Canal de Navarrés se’n van registrar 92; a l’Alt Vinalopó va haver-hi 77 llamps; a la Vall de Cofrents-Aiora se’n van registrar 75; a la Plana d’Utiel-Requena n’hi hagué 72, i 58 en van caure a l’Alcoià.

Hui, dimecres, hi ha novament avisos per tempesta en l’interior, que poden ser especialment intenses en l’interior sud de València i el nord d’Alacant.

De fet, són estes zones, l’interior sud de València i d’Alacant, les que hui romanen en alerta taronja per pluges i tempestes. Al mateix temps, s’ha rebaixat de nivell taronja a groc l’alerta per pluges en l’interior sud de València, així com a l’interior sud de Castelló.

Els llocs a on ahir van caure els llamps / Aemet

Calor i tempestes

Onze comunitats autònomes espanyoles estan hui en avís per calor, de fins a 40 graus, així com pluges amb acumulacions de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora, tempestes amb graníssol i vent, i quatre estan en nivell taronja per risc important.

En concret, en taronja es troben Andalusia (temperatures altes), Castella-la Manxa (calor, pluja i tempestes), Múrcia i la Comunitat Valenciana (pluja i tempestes).

A més, en groc, amb risc per a unes certes activitats, hi ha les següents: Aragó (calor, pluges i tempestes), Castella i Lleó (altes temperatures i tempestes), Catalunya, Extremadura, Galícia i Madrid (calor) i La Rioja (tempestes).

Es preveuen temperatures màximes de 40 graus en zones àmplies de la província de Jaén i en la campanya cordovesa i de Sevilla, segons les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Fins a 39 graus poden registrar-se en la campanya gaditana, punts de Còrdova o la conca del Genil, Guadix i Baza (Granada), a on localment podrà arribar-se a 40.

Mentres, a la Comunitat Valenciana s’espera que ploga amb intensitat: en concret, s’anuncien precipitacions en l’interior d’Alacant i l’interior sud de València, a on es podrien acumular fins a 40 litres per metre quadrat en una hora.

En general són probables les ratxes molt fortes de vent i graníssol gran durant les tempestes.

Es preveuen fins a 20 litres per metre quadrat en una hora en l’interior sud de Castelló i l’interior nord de València. També a Múrcia, en punts com l’horta del Segura, Lorca o Águilas.

A Hellín i Almansa (Albacete), la precipitació acumulada en una hora serà de 30 litres per metre quadrat i podrà deixar, a més, graníssol i ratxes molt fortes de vent.