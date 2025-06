El projecte contra l’excés de senglars a la Murta reduïx de manera dràstica la població

La captura selectiva de senglars que s’ha dut a terme en el paratge de la Murta en l’últim any, en el marc d’un projecte impulsat per la Conselleria de Medi Ambient per a analitzar l’impacte d’esta mena de fauna en la biodiversitat de diferents espais naturals, ha permés reduir dràsticament la població, fins al punt que, sense oblidar que es tracta de fauna salvatge en moviment permanent, la comparativa dels estudis de densitat reflectixen un descens del 68 % a la Murta i del 35 % en el paratge de la Casella, segons les últimes dades facilitades per la Conselleria a l’Ajuntament d’Alzira en el procés de seguiment d’este projecte que es prolongarà fins a octubre.

La instal·lació de càmeres de fotoparament va permetre, en un primer moment, constatar la sobrepoblació de senglars en el paratge natural municipal Murta-Casella. Els tècnics de la Conselleria van instal·lar huit càmeres a la Casella i nou a la Murta per a fer un diagnòstic de la situació. Fonts municipals expliquen que el mostreig realitzat a la Casella en 2022 va detectar 226 exemplars, un volum que va permetre estimar una població de 20,52 individus per quilòmetre quadrat, mentres que, un any després, amb les dades del mostreig de 2023 (98), la densitat de població estimada s’havia reduït a 13,30 individus per quilòmetre quadrat.

En el cas del paratge de la Murta, el primer mostreig realitzat, en este cas en 2023, va comptabilitzar 375 exemplars, la qual cosa equival a una densitat estimada de 57,58 senglars per quilòmetre quadrat, mentres que les càmeres van detectar, en 2024, un total de 266 exemplars, la qual cosa es traduiria en una densitat de 18,54 individus per quilòmetre quadrat.

Les mateixes fonts detallen que les gàbies de captura selectiva distribuïdes pel paratge de la Murta i en algun punt més pròxim al nucli urbà comptabilitzen des de l’inici del projecte la retirada de 119 senglars que se sacrifiquen de manera controlada i es depositen en zones amb presència d’aus rapaces per a la seua alimentació. Este projecte per a estudiar l’impacte dels senglars en paratges naturals finalitza en octubre, encara que fonts municipals han destacat la voluntat tant d’Ajuntament com de Conselleria de continuar col·laborant per a intentar mantindre el control d’esta espècie, la proliferació de la qual ha provocat repetides queixes dels agricultors pels danys que provoquen en els seus cultius, fins al punt d’arrancar fruita dels arbres, però també han provocat, a més, accidents de trànsit.

Mosteles, raboses i teixons

Les càmeres de fotoparament han permés constatar que, a més de senglars, en el paratge natural municipal també hi ha raboses, mosteles o teixons.

Les imatges han permés conéixer que el moviment dels porcs senglars arranca a mitjan vesprada, entre les 18 i les 19 hores, i que els desplaçaments d’esta fauna es manté pràcticament fins a la cinc de la matinada.