Tragèdia en les festes de Xàbia: mor un xic de 17 anys en un accident de moto

Tragèdia en les festes de Fogueres de Xàbia. Un jove de 17 anys ha mort al patir un accident de moto. Tornava a casa després de la sessió d’anit dels bous al carrer. Circulava amb el seu ciclomotor per la carretera de Xàbia a Gata. A l’altura del camí de la Riba, en l’eixida de Xàbia, va xocar amb la mitjana de la carretera. No se saben molts més detalls de l’accident. Pel que sembla, este matí, cap a les 5 hores, s’ha trobat el cadàver en la cuneta, davall de la barrera de seguretat. Ja no s’ha pogut fer res pel xaval.

Gran consternació

El xic, les inicials del qual són R. S. M., és natural de Xàbia. La defunció ha causat gran consternació a Xàbia. El municipi ha despertat trencat de dolor per esta tragèdia. La Policia Local i la Guàrdia Civil s’han fet càrrec de la investigació de l’accident.